VERSO BOLOGNA-INTER

Inter, contro il Bologna chance per Martinez. Calhanoglu recupera ma si ferma Carlos Augusto

Occasione per lo spagnolo tra i pali. Il turco è tornato in gruppo ma non è sicuro di una maglia da titolare

di Redazione
18 Dic 2025 - 15:41

L'Inter viaggia veloce verso la semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Cristian Chivu ha pochi dubbi sugli undici che dovranno "pareggiare l'energia e l'intensità", per usare le sue parole in conferenza stampa, messe in campo dalla squadra di Vincenzo Italiano.

CALHA RECUPERA, STOP CARLOS AUGUSTO

La giornata ha riservato buone notizie per il tecnico romeno: Hakan Calhanoglu, reduce da una contrattura all'adduttore destro patito nei primi minuti della sfida di Champions League contro il Liverpool, ha completamente recuperato e si è allenato con il resto del gruppo. Il centrocampista turco però non è sicuro di una maglia da titolare nella sfida di venerdì sera: Chivu, per evitare ulteriori problemi, potrebbe comunque risparmiarlo, anche grazie allo stato di forma smagliante mostrato nelle ultime uscite da Piotr Zielinski.

Dall'infermeria però non sono arrivate soltanto buone nuove: Carlos Augusto si è fermato per una leggera lombalgia. Il brasiliano sarà a disposizione contro i rossoblu ma partirà dalla panchina e, a meno di particolari emergenze, non dovrebbe essere rischiato. Continua invece il lavoro a parte Matteo Darmian, ancora alle prese con la lesione al polpaccio che lo tiene ai box da settembre. 

LE SCELTE DI CHIVU

Tolti gli indisponibili e gli acciaccati, Chivu schiererà la migliore formazione possibile. L'unica vera novità dovrebbe essere l'avvicendamento in porta: fuori Sommer, dentro Josep Martinez. Davanti allo spagnolo ci sarà il terzetto composto da Bastoni, Akanji e Bisseck. A centrocampo fiducia dunque a Zielinksi in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Sulle fasce invece scelte obbligate: Federico Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra. Gli infortuni hanno ridotto al minimo la batteria degli esterni nerazzurri, tanto che il tecnico romeno ha dovuto aggregare alla spedizione in Arabia Saudita Matteo Cocchi e Simone Cinquegrano, rispettivamente esterno sinistro e destro dell'Under23. Come opzione anche Andy Diouf, già utilizzato da Chivu come esterno destro. Davanti invece torna la ThuLa: Thuram e Lautaro faranno di nuovo coppia dall'inizio dopo che il francese aveva iniziato l’ultimo match di campionato contro il Genoa dalla panchina. 

