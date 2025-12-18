Inter, contro il Bologna chance per Martinez. Calhanoglu recupera ma si ferma Carlos Augusto

Occasione per lo spagnolo tra i pali. Il turco è tornato in gruppo ma non è sicuro di una maglia da titolaredi Redazione
L'Inter viaggia veloce verso la semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Cristian Chivu ha pochi dubbi sugli undici che dovranno "pareggiare l'energia e l'intensità", per usare le sue parole in conferenza stampa, messe in campo dalla squadra di Vincenzo Italiano.
La giornata ha riservato buone notizie per il tecnico romeno: Hakan Calhanoglu, reduce da una contrattura all'adduttore destro patito nei primi minuti della sfida di Champions League contro il Liverpool, ha completamente recuperato e si è allenato con il resto del gruppo. Il centrocampista turco però non è sicuro di una maglia da titolare nella sfida di venerdì sera: Chivu, per evitare ulteriori problemi, potrebbe comunque risparmiarlo, anche grazie allo stato di forma smagliante mostrato nelle ultime uscite da Piotr Zielinski.
Dall'infermeria però non sono arrivate soltanto buone nuove: Carlos Augusto si è fermato per una leggera lombalgia. Il brasiliano sarà a disposizione contro i rossoblu ma partirà dalla panchina e, a meno di particolari emergenze, non dovrebbe essere rischiato. Continua invece il lavoro a parte Matteo Darmian, ancora alle prese con la lesione al polpaccio che lo tiene ai box da settembre.
Tolti gli indisponibili e gli acciaccati, Chivu schiererà la migliore formazione possibile. L'unica vera novità dovrebbe essere l'avvicendamento in porta: fuori Sommer, dentro Josep Martinez. Davanti allo spagnolo ci sarà il terzetto composto da Bastoni, Akanji e Bisseck. A centrocampo fiducia dunque a Zielinksi in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Sulle fasce invece scelte obbligate: Federico Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra. Gli infortuni hanno ridotto al minimo la batteria degli esterni nerazzurri, tanto che il tecnico romeno ha dovuto aggregare alla spedizione in Arabia Saudita Matteo Cocchi e Simone Cinquegrano, rispettivamente esterno sinistro e destro dell'Under23. Come opzione anche Andy Diouf, già utilizzato da Chivu come esterno destro. Davanti invece torna la ThuLa: Thuram e Lautaro faranno di nuovo coppia dall'inizio dopo che il francese aveva iniziato l’ultimo match di campionato contro il Genoa dalla panchina.