Inter, contro il Bologna chance per Martinez. Calhanoglu recupera ma si ferma Carlos Augusto

Tolti gli indisponibili e gli acciaccati, Chivu schiererà la migliore formazione possibile. L'unica vera novità dovrebbe essere l'avvicendamento in porta: fuori Sommer, dentro Josep Martinez. Davanti allo spagnolo ci sarà il terzetto composto da Bastoni, Akanji e Bisseck. A centrocampo fiducia dunque a Zielinksi in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Sulle fasce invece scelte obbligate: Federico Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra. Gli infortuni hanno ridotto al minimo la batteria degli esterni nerazzurri, tanto che il tecnico romeno ha dovuto aggregare alla spedizione in Arabia Saudita Matteo Cocchi e Simone Cinquegrano, rispettivamente esterno sinistro e destro dell'Under23. Come opzione anche Andy Diouf, già utilizzato da Chivu come esterno destro. Davanti invece torna la ThuLa: Thuram e Lautaro faranno di nuovo coppia dall'inizio dopo che il francese aveva iniziato l’ultimo match di campionato contro il Genoa dalla panchina.