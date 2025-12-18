Napoli, il sindaco Manfredi: "Favorevoli a nuovo stadio ma su ipotesi realizzabili"

"Con il ministro Abodi siamo in contatto continuo per trovare soluzioni positive per le opportunità della città, anche per gli europei. Sul Maradona stiamo andando avanti, sulla progettazione e anche sul reperimento delle risorse. Cerchiamo di muoverci su delle prospettive concrete". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un evento legato all'America's Cup all'istituto Marie Curie di Ponticelli. Sull'ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio da parte della Ssc Napoli nella zona del mercato Caramanico, Manfredi ha risposto "Non siamo mai stati contro la possibilità che ci sia un nuovo stadio. Se la società vuole fare un nuovo stadio, noi siamo assolutamente favorevoli. È chiaro che deve essere un'ipotesi realizzabile. Il Caramanico è un mercato dove ci sono 500 concessionari che hanno una concessione a lungo termine, quindi è veramente molto difficile spostare tutti da lì perché loro hanno un diritto. Io l'ho detto dall'inizio, anche perché noi per gli europei abbiamo dei tempi abbastanza serrati. C'è sempre dialogo da parte del Comune però su cose che sono tecnicamente realizzabili".