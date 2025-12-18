Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, primo passo in Arabia Saudita: nasce Academy a Gedda

18 Dic 2025 - 15:21

Il Milan e SportPlex sono lieti di annunciare l'apertura di una nuova Milan Academy in Arabia Saudita, a Gedda (Jeddah), primo passo concreto della presenza del Club in un mercato strategico. Un investimento di lungo termine, con avvio previsto per il prossimo gennaio, che darà vita a un modello di formazione unico, nel pieno rispetto della visione e dell'approccio del Metodo Milan: generare valore sportivo, educativo e sociale. Un progetto in pieno allineamento con la Saudi Vision 2030, guidata dal Ministero dello Sport e dal Ministero degli Investimenti, che mira a favorire lo sviluppo del settore sportivo nel Paese, contribuendo al miglioramento della salute e del benessere della popolazione. In questo contesto si inserisce la collaborazione con SportPlex, la più grande struttura multisport indoor di Jeddah. La partnership tra AC Milan e SportPlex si baserà su eccellenza, impatto sociale e sostenibilità. Attraverso l'applicazione del Metodo Milan, gli allenatori ufficiali del Club selezionati - affiancati da esperti locali - lavoreranno per sviluppare le competenze tecniche, la disciplina tattica e la crescita personale dei giovani calciatori, dentro e fuori dal campo.

L'apertura dell'AC Milan Academy a Jeddah rappresenta per il Club un primo passo concreto all'interno di una visione di lungo periodo in una regione strategica per la crescita del Club a livello internazionale.

L'arrivo dell'Academy a Jeddah ribadisce la volontà e l'impegno di potenziare e accrescere la presenza del Club rossonero nel territorio attraverso la propria Academy; ribadita dall'attuale presenza della Prima Squadra in Arabia Saudita, pronta a partecipare alla Supercoppa Italiana 2025 dopo le edizioni 2018 proprio a Jeddah, 2022 a Riyadh e dello scorso anno con la vittoria rossonera del trofeo sempre a Riyadh. Il Medio Oriente diventa così sempre più punto di riferimento per AC Milan grazie a un'iniziativa che permetterà di continuare a rafforzare anche i rapporti con i principali stakeholder regionali, dalle istituzioni ai partner.

Ultimi video

00:54
Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

00:34
CLIP RAIMONDI FORMAZIONE MILAN PRE NAPOLI - SM13 18/01 SRV

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

03:18
Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

01:11
CLIP VANALI LA VIGILIA DEL BOLOGNA PRE INTER - SM13 18/01 SRV

Bologna, le ultime da Riad: altro sgambetto all'Inter?

01:12
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SM13 18/01 ok SRV

Inter, le ultime da Riad: Calha c'è, Thu-la in attacco

01:33
CLIP CALLEGARI VIGLIA NAPOLI-MILAN - SM13 18/01 SRV

Callegari "gioca" Napoli-Milan: "Vince chi…"

01:12
Sabato sera Juve-Roma

Sabato sera Juve-Roma

01:16
De Silvestri ci crede

De Silvestri ci crede

02:01
Chivu e il nuovo format

Chivu e il nuovo format

01:09
Bastoni e il futuro

Bastoni e il futuro

01:49
Italiano è fiducioso

Italiano è fiducioso

00:53
Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

01:28
Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

01:00
"Non vinciamo big match? Falso"

"Non vinciamo big match? Falso"

01:26
"Tre finali perse? Non mi risulta…"

"Tre finali perse? Non mi risulta…"

00:54
Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:27
"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar
15:21
Milan, primo passo in Arabia Saudita: nasce Academy a Gedda
14:03
UK, ultimatum ad Abramovich: "Doni i profitti della vendita Chelsea a Ucraina"
13:07
Figc, Uefa premia Italia con 'Football and Refugee Grant Scheme'
12:17
Safonov eroe del Psg: svelato il segreto dietro ai rigori parati