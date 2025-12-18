Milan, primo passo in Arabia Saudita: nasce Academy a Gedda

Il Milan e SportPlex sono lieti di annunciare l'apertura di una nuova Milan Academy in Arabia Saudita, a Gedda (Jeddah), primo passo concreto della presenza del Club in un mercato strategico. Un investimento di lungo termine, con avvio previsto per il prossimo gennaio, che darà vita a un modello di formazione unico, nel pieno rispetto della visione e dell'approccio del Metodo Milan: generare valore sportivo, educativo e sociale. Un progetto in pieno allineamento con la Saudi Vision 2030, guidata dal Ministero dello Sport e dal Ministero degli Investimenti, che mira a favorire lo sviluppo del settore sportivo nel Paese, contribuendo al miglioramento della salute e del benessere della popolazione. In questo contesto si inserisce la collaborazione con SportPlex, la più grande struttura multisport indoor di Jeddah. La partnership tra AC Milan e SportPlex si baserà su eccellenza, impatto sociale e sostenibilità. Attraverso l'applicazione del Metodo Milan, gli allenatori ufficiali del Club selezionati - affiancati da esperti locali - lavoreranno per sviluppare le competenze tecniche, la disciplina tattica e la crescita personale dei giovani calciatori, dentro e fuori dal campo.