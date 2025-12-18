Inter, Bisseck: "Mai pensato di andarmene. Abbiamo buone chance di vincere lo scudetto"

Bisseck non si tira indietro quando gli viene chiesto chi sia la favorita per lo scudetto: "Probabilmente la risposta cambia in base a chi lo chiedi... Il Napoli è campione in carica, il Milan sta andando molto bene. Noi però siamo l'Inter e, al momento, siamo in testa: se facciamo il nostro abbiamo ottime possibilità di vincere il titolo". Dopo due anni e mezzo all'Inter il classe 200 ha imparato a convivere con la pressione che porta indossare la maglia nerazzurra: "Le aspettative sono sempre molto alte perché siamo una squadra forte. Noi però dobbiamo essere bravi a tenerla sotto controllo. Considerando come è finita la scorsa stagione, senza titoli, sarebbe ovviamente importante riuscire a vincere qualcosa".