UK, ultimatum ad Abramovich: "Doni i profitti della vendita Chelsea a Ucraina"

Il primo ministro britannico, Sir Keir Starmer, ha mandato un ultimatum a Roman Abramovich, ex presidente del Chelsea: "Il mio messaggio ad Abramovich è questo: il tempo stringe. Onora l’impegno che hai assunto e paga subito, e se non lo farai siamo pronti ad andare in tribunale affinché ogni singolo penny arrivi a coloro le cui vite sono state distrutte dalla guerra illegale di Putin".