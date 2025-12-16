Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
VERSO LA SUPERCOPPA

Inter: anche Calhanoglu sul volo per Riad ma in campo solo per l'eventuale finale. Atteso il responso per Dumfries

Non si correranno rischi per il turco. Ipoteso intervento per l'olandese

di Redazione
16 Dic 2025 - 09:06
© IPP

© IPP

La missione Supercoppa dell'Inter scatta in mattinata con l'allenamento dopo il giorno di riposo. Mercoledì alle 15 la partenza da Malpensa alla volta di Riad, in Arabia Saudita. Con la squadra ci sarà anche Calhanoglu, reduce da un fastidio all'adduttore destro accusato dopo una decina di minuti della sfida contro il Liverpool in Champions. Ma in casa nerazzurra non si vuole correre il rischio di accelerare i tempi e poi andare eventualmente a compromettere le situazioni e quindi molto probabile che il centrocampista turco si riveda in campo non nella semifinale di venerdì contro il Bologna (esclusiva venerdì 19 alle 20 su Italia 1) ma solo in caso di finale. Sull'aereo anche Darmian, che ha recuperato dal problema muscolare al polpaccio ma è fermo da un paio di mesi. Contro i rossoblù dovrebbero giocare sette/undicesimi della formazione scesa in campo nella finale persa a gennaio contro il Milan. Allora giocò Taremi al fianco di capitan Lautaro, venerdì ci sarà Thuram, pronto a riprendersi il posto in attacco. Al rientro anche Dimarco, tenuto a riposo nella trasferta di Genova. 

Situazione Dumfries: oggi è attesa la decisione sull'eventuale operazione o sul ricorso a una terapia conservativa per risolvere il problema alla caviglia sinistra che costringe l'olandese allo stop da oltre un mese. Il giocatore si è infortunato in un contrasto con Zaccagni in Inter-Lazio del 9 novembre. Le cure non hanno funzionato e il club ha deciso di sottoporre l'esterno a visite specialistiche con i migliori luminari del settore. Nei giorni scorsi Dumfries è volato in Olanda per essere visitato da un ortopedico di sua fiducia: si aspetta ora il responso definitivo.

