Inter, Bastoni: "La Supercoppa slancio per il resto della stagione. Chivu ci ha ridato entusiasmo"

Alessandro Bastoni ha fatto il punto sulla sfida di domani contro il Bologna, semifinale di Supercoppa. Ecco le sue parole:



Due anni fa al tuo posto c'era Lautaro e disse che per lui giocare contro la Lazio in quel momento con l'Inter era come giocare nel parco con gli amici perché tutto andava alla grande. C'è ancora quello spirito oggi?

"Non è mai andato del tutto via quello spirito. Ci sono stati dei momenti in cui è venuto un po' meno ma credo sia fisiologico. Ogni tanto ci serve una mano per ritrovarlo e quest'anno è arrivata in maniera significativa perché dopo tutto quello che è successo non era facile ritrovare l'entusiasmo, ma credo che quello spirito ci sia e sia tornato molto forte"



Come valuta la sua stagione, considerando anche il modo leggermente diverso di giocare?

"La valuto buona, sono sempre molto autocritico con me stesso perché cerco sempre di raggiungere la perfezione pur sapendo che non è possibile, ma valuto la mia stagione e quella della squadra buona: parlano i risultati e la classifica. Sappiamo che ci sono margini di miglioramenti ma la stagione è buona".



Le continue critiche per i problemi che avete riscontrato nei big match vi turbano?

"Non è una cosa cui diamo molto peso perché credo che in questa stagione abbiamo in fondo sbagliato solo due tempi. E' una questione di pochi dettagli che ci farà fare lo step successivo considerando che in Serie A siamo primi e in Champions nelle prime otto. Sono orgoglioso di come la squadra sta reagendo a voci da fuori su problemi che non esistono".



Che importanza ha la Supercoppa?

"Sicuramente ci teniamo, anche perché con due partite puoi vincere un trofeo, che dà entusiasmo e autostima e ci aiuterebbe ad andare avanti per il resto della stagione. Ci sono squadre forti a partire dal Bologna che negli ultimi anni ci ha creato più di un problema".



Chivu parte del gruppo anche nel torello stamattina...

"Secondo me aveva freddo e voleva scaldarsi (ride). Non era facile partire dopo una stagione molto intensa come quella dell'anno scorso e ci ha dato una grande mano a ritrovare autostima e a rimetterci in gioco. Gran parte di quello che abbiamo fatto oggi è merito suo. Non era facile ripartire e giocarsi tutto, che è quello che vogliamo fare: vogliamo giocarci tutto".



Come si prepara una sfida così?

"Sono partite che si preparano da sole, c'è grande entusiasmo e voglia di fare consapevoli di incontrare una squadra che ci ha messo in difficoltà negli anni scorsi. Sappiamo che ci metteranno molta intensità e il nostro obiettivo per domani è proprio pareggiare questa intensità".