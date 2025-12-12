Inter, festa di Natale 2025: presenti Marotta, Chivu e i giocatori

Serata di gala per l'Inter, che si è ritrovata al Calabiana Hub di Milano per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. A fare gli onori di casa il presidente Giuseppe Marotta, accompagnato dalla dirigenza al completo e dal tecnico Cristian Chivu. Marcus Thuram ha stupito tutto con una nuova capigliatura. Presenti le squadre maschili e femminili con le rispettive famiglie, a catturare l'attenzione tra gli ospiti vip è stata la campionessa di volley Paola Egonu.