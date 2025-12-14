Ritmi alti, solidità e super Lautaro per un'ora: Inter in vetta verso la Supercoppa

Infine capitolo attacco. Carico e in condizione, anche contro il Genoa Lautaro ha confermato di essere l'uomo immagine della squadra, il capitano che trascina il gruppo con cattiveria agonistica, tecnica e istinto killer in area. Il fulcro non solo del gioco offensivo e della manovra in verticale, ma anche la spalla perfetta per tutti i compagni di reparto. Con lui accanto, infatti, anche Pio Esposito può giocare con più leggerezza e continuare a crescere e migliorare all'ombra di un campione.