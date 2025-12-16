Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
CHI SI RIVEDE

Inter-Inzaghi, a Riad il possibile primo incrocio dopo l'addio a giugno

L'attuale tecnico dell'Al Hilal potrebbe far visita alla sua ex squadra

di Redazione
16 Dic 2025 - 09:38
© afp

© afp

L'incrocio non c'è ancora stato ma la Supercoppa potrebbe essere la grande occasione. A Riad l'Inter potrebbe infatti ritrovare il suo ex allenatore Simone Inzaghi dopo l'addio del 3 giugno scorso a tre giorni dalla delusione per la sconfitta nella finale di Champions League contro il Psg. Reduce da un ritiro negli Emirati Arabi, venerdì l'Al Hilal, la squadra con cui ha firmato un contratto biennale da 25 milioni netti all'anno, ha infatti in programma un'amichevole contro il NEOM nel centro sportivo dove si allena. Non è da escludere che Inzaghi faccia visita alla sua ex squadra. In quattro anni all'Inter Simone Inzaghi ha vinto uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana e raggiunto due finali di Champions.

Chi fa segnare più giocatori? Inter e Juve al top in Italia, ma in Europa comanda il Psg

inter
simone inzaghi

