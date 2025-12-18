"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar

Uefa e Conmebol, insieme alla Federcalcio spagnola e quella argentina hanno annunciato oggi la sede, la data e l'orario d'inizio della 'Finalissima 2026' maschile, incontro tra i due detentori del titolo continentale, la vincitrice degli Europei 2024 e della Copa América 2024. La partita si giocherà allo stadio Lusail in Qatar venerdì 27 marzo, con calcio d'inizio alle 21 ora locale. La partita sarà organizzata dal Comitato Organizzatore Locale (LOC) del Qatar per gli eventi calcistici. Introdotta come parte di una stretta collaborazione tra Uefa e Conmebol, la Finalissima celebra l'eccellenza calcistica riunendo il meglio delle nazionali europee e sudamericane. L'Argentina, campione del mondo in carica, ha vinto la prima edizione della Finalissima nel 2022, battendo l'Italia 3-0 allo stadio di Wembley di Londra.