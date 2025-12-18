Bari, De Laurentiis jr: "Dialogo con due realtà straniere interessate"

De Laurentiis ha anche parlato della situazione in classifica della squadra e del rapporto con la piazza. "Ora non abbiamo abbastanza punti per quello che abbiamo fatto. Non sono felice. Non sostenere la squadra è autolesionismo. I ragazzi scendono in campo per rappresentare la città", le sue considerazioni. Sul futuro ha poi aggiunto: "Mi auguro di investire sul mercato per ottenere risultati importanti, riaccendendo i cuori e le passioni. Sono il primo a volere uno stadio pieno. Sono qui da otto anni e mi sento cittadino barese. Con questa 'ambientalità difficile', sarebbe facile rimanere alla Filmauro a Roma, ma ci ho messo cuore e passione. Ci metto la faccia".