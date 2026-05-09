Lazio, Sarri: "Romagnoli? Espulsione da Var. Abbiamo sbagliato l'approccio"

A fine gara, in conferenza stampa, Maurizio Sarri prova a concentrarsi sulla reazione positiva dopo l'espulsione di Romagnoli: "L'aspetto su cui dobbiamo farci delle domande è: perché in inferiorità numerica potevamo segnare 3 gol? Solo Isaksen ha avuto diverse occasioni. L'approccio iniziale non è merito dell'Inter, ma colpa nostra. Ritroviamo coraggio sul fatto che abbiamo creato tanto con l'uomo in meno, solo così possiamo uscire illesi da questa sconfitta".