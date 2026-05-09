Lazio, Sarri: "Romagnoli? Espulsione da Var. Abbiamo sbagliato l'approccio"
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La Lazio esce sconfitta dal primo round contro l'Inter all'Olimpico e deve rapidamente rimettere insieme i pezzi in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì.
A fine gara, in conferenza stampa, Maurizio Sarri prova a concentrarsi sulla reazione positiva dopo l'espulsione di Romagnoli: "L'aspetto su cui dobbiamo farci delle domande è: perché in inferiorità numerica potevamo segnare 3 gol? Solo Isaksen ha avuto diverse occasioni. L'approccio iniziale non è merito dell'Inter, ma colpa nostra. Ritroviamo coraggio sul fatto che abbiamo creato tanto con l'uomo in meno, solo così possiamo uscire illesi da questa sconfitta".
Sull'episodio che ha portato la Lazio ha restare in 10, Sarri invece non è d'accordo con arbitro e Var: "Al Var hanno mandato un fermo immagine in cui c'è il piede di Romagnoli sopra il polpaccio di Bonny...in dinamica è un fallo da ammonizione".