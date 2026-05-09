Le pagelle di Lazio-Inter: Lautaro brilla per un'ora... alla Lautaro, Sucic e Mkhitaryan danno contributo di gioco e di gol

L. Martinez 7,5 - Se il quesito della partita è "Come sta Lautaro?", la risposta arriva dopo meno di sei minuti. Destro al volo su spizzata di Thuram, gol e 1-0. Bene fisicamente e bene mentalmente, con molta voglia. Anche di fare assist, come quello per Sucic da cui nasce il 2-0. Un'ora fatta molto bene.