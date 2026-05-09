Le pagelle di Lazio-Inter: Lautaro brilla per un'ora... alla Lautaro, Sucic e Mkhitaryan danno contributo di gioco e di gol
Josep Martinez e Thuram svolgono un buon allenamento in vista della finale, nella Lazio Romagnoli rovina tutto e Isaksen entra troppo tardidi Enzo Palladini
© Getty Images
INTER
J. Martinez 6,5 - Sotto osservazione per il futuro e destinato a giocare la finale di Coppa Italia, strappa elogi a Chivu per la gestione di varie situazioni, peraltro mai troppo complicate. Quando dall'altra parte entra Isaksen, c'è lavoro anche per il portiere spagnolo.
Bisseck 6,5 - Il più libero dei tre difensori centrali, con un po' di spazio a disposizione grazie anche alla posizione molto arretrata di Pedro.
Acerbi 6 - Probabilmente alle ultime apparizioni in maglia nerazzurra, conferma la sua professionalità e il suo attaccamento con una condotta di gara sempre attenta.
Bastoni 6 - Ha voglia di normalità dopo mesi da incubo e nella normalità imposta la sua partita, fatta di chiusure precise e di impostazioni senza ansia.
Dal 18' st Dumfries 6 - Una mezz'ora di allenamento attivo, senza sprecare troppe energie e tenendo tutto sotto controllo.
Diouf 6 - Molto motivato alla seconda partita da titolare in questo campionato, prova a giocarsela anche se sempre in un ruolo che non è esattamente il suo, largo a destra. Quando esce Lautaro, va a fare la seconda punta.
Barella 6,5 - Non ha ancora inserito la modalità "festa scudetto", anzi ha molta voglia di incidere in mezzo al campo, quasi sugli stessi ritmi delle partite decisive.
Dal 1' st Frattesi 5,5 - I suoi spezzoni decisivi sono un ricordo delle passate stagioni. Una buona iniziativa nei primi minuti, poi poche apparizioni nelle azioni nerazzurre.
Sucic 7 - Un esperimento interessante, farlo giocare da regista al posto di Calhanoglu, anche in proiezione futura. E poi, prima della fine del primo tempo, lo splendido con del 2-0 con il sinistro a giro.
Dal 35' st Mosconi sv.
Mkhitaryan 7 - Per uno della sua esperienza, gestire partite così è molto semplice, senza errori e sempre con le scelte giuste. Si prende la gioia del gol, un bel sinistro da manuale dopo controllo orientato che significa 3-0.
Carlos Augusto 6,5 - Per una volta gioca nel ruolo che piace a lui, quello di esterno a tutta fascia. Un ruolo che sa fare bene e si sa. Ma nella sua partita c'è anche un salvataggio sulla linea; sarebbe stato gol di Isaksen.
L. Martinez 7,5 - Se il quesito della partita è "Come sta Lautaro?", la risposta arriva dopo meno di sei minuti. Destro al volo su spizzata di Thuram, gol e 1-0. Bene fisicamente e bene mentalmente, con molta voglia. Anche di fare assist, come quello per Sucic da cui nasce il 2-0. Un'ora fatta molto bene.
Dal 18' st Luis Enrique 6 - Agisce sulla fascia sinistra, ruolo già svolto in stagione, si fa notare per un bel salvataggio su Noslin.
Thuram 6 - Qualche accelerazione delle sue, tanto per far sapere agli avversari che sta bene e che probabilmente nella finale di Coppa Italia starà ancora meglio.
Dal 1' st Bonny 6 - Una sua accelerazione mette Romagnoli nella condizione di intervenire male e farsi espellere, ma come è accaduto spesso negli ultimi tempi, non trova la giocata davvero efficace, almeno fino all'assist per il 3-0 di Mkhitaryan.
Allenatore Chivu 6,5 - A oggi, la scelta di mischiare le carte in vista della finale ma senza esagerare, sembra la scelta giusta. La controprova ci sarà solamente mercoledì 13.
LAZIO
Motta 6; Marusic 5,5 (32' st Lazzari sv), Gila 5 (11' st Provstgaard 6), Romagnoli 4, Pellegrini 6; Dele-Bashiru 5,5, Rovella 6 (11' st Patric 5,5), Basic 5,5; Cancellieri 5 (11' st Isaksen 6,5), Noslin 6,5, Pedro 5,5 (17' st Dia 5). Allenatore Sarri 5.