Inter, Mkhitaryan: "Futuro? Mancano le ultime partite, c'è ancora un trofeo, poi deciderò"

Dopo il gol contro il Parma, un'altra rete per Henrikh Mkhitaryan ancora protagonista contro la Lazio. Così ha parlato il centrocampista armeno dopo il successo dell'Olimpico, facendo riferimento anche al suo futuro: "Cosa mi frulla in testa? Al momento solo emozioni. Ho avuto una grandiosa carriera, sono felice di averla fatta e di aver giocato a pallone. Sono contento di aver fatto parte dell'Inter e di essere un compagno di questi ragazzi, perché mi hanno allungato la vita calcistica negli ultimi quattro anni. Ci mancano le ultime partite, poi deciderò. Mercoledì abbiamo una grande sfida, speriamo di prepararla bene e di conquistare un altro trofeo".