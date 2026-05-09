Inter, Lautaro: "Non è ancora finita, dobbiamo concludere il nostro lavoro"

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo dell'Inter contro la Lazio: "Tutti ci siamo comportati nella maniera corretta" ha dichiarato il capitano nerazzurro. "Come ha detto il mister e come pensiamo noi: ancora non è finita, mancano ancora tre gare da giocare. Dobbiamo finire il nostro lavoro, anche se siamo campioni d'Italia, dobbiamo rimanere lucidi, con la testa da professionista, lasciando la nostra immagine migliore possibile per lasciare l'Inter più in alto possibile. Mkhitaryan? Per noi è un esempio. Quando parlo con mio padre, mi chiede sempre dello spogliatoio, e rimarco come lavora lui, l'umiltà di una persona che ha avuto una carriera straordinaria. Impariamo tutti i giorni da lui. Spero che qualsiasi cosa decida sia il meglio per la sua vita e la sua famiglia. A noi ha dato tantissimo. Capocannoniere e scudetto per la seconda volta come Meazza? Un orgoglio, una felicità. Ripeto sempre la stessa cosa: merito del lavoro e del sacrificio che ho fatto da quando sono piccolo, oggi raccolgo i frutti. Ringrazio sempre la mia famiglia. Cosa ho detto a Mosconi? Gli ho fatto i complimenti, si sta allenando bene. Un ragazzo con un grande futuro".