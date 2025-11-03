Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Inter, la vittoria in extremis di Verona fa scricchiolare le certezze nerazzurre: Chivu cerca risposte dagli attaccanti

Sono tre i match di fila in cui non segnano i centravanti, un'astinenza che con l'Hellas poteva costare cara

di Daniele Pezzini
03 Nov 2025 - 07:49
© Getty Images

© Getty Images

L'Inter torna da Verona con in dote altri tre punti, rosicchiandone due al Napoli e contribuendo così ad allontanare ulteriormente l'amarezza per lo scontro diretto perso. Il match del Bentegodi è stato però avaro di luci per la squadra nerazzurra, che ha strappato la vittoria in extremis grazie a un autogol fortunoso e che, più in generale, è stata lontana parente di quella intensa e aggressiva vistasi appena pochi giorni fa contro la Fiorentina.

Dopo lo splendido gol del vantaggio i ragazzi di Chivu hanno stranamente abbassato i ritmi, si sono affidati a un palleggio lento e sterile, che per altro non gli ha impedito di rischiare spesso sugli affondi in ripartenza del Verona, concretizzatisi nell'1-1 di Giovane. Anche con gli ingressi dei titolarissimi nella ripresa (vedi Barella, Dimarco, Dumfries), la musica non è cambiata e l'assedio finale ha prodotto tutto sommato poco, lasciando Montipò inoperoso fino alla rocambolesca autorete di Frese e con in mezzo un grosso brivido per il mancato rosso a Bisseck.

Partite del genere, naturalmente, fanno parte del percorso e vincerle nonostante le difficoltà rappresenta comunque una prova di forza da parte di chi ambisce al vertice. Dopo tanti complimenti, per altro meritatissimi, è però giusto fare qualche appunto a una squadra a cui è sembrata mancare lucidità e cattiveria e che si ritrova, come per altro quasi tutte le big del campionato, a dover fare i conti con un'inedita carestia di gol da parte degli attaccanti.

Leggi anche

Calha leader indiscusso, Luis Henrique ancora rimandato. Giornata no per gli attaccanti

Particolarmente negativa, in questo senso, è stata la prova di Bonny, poco coinvolto e pasticcione, ma anche Lautaro è apparso lontano dai suoi fasti migliori. Il capitano, come sottolineato a sua difesa da Chivu nel post match, è andato a segno in Champions contro l'Union due settimane fa, ma non segna in campionato dal poker alla Cremonese (era il 4 ottobre) e anche contro il Verona non è stato sostanzialmente mai pericoloso, tolto quel pallonetto in avvio salvato da Nelsson a pochi passi dalla riga di porta. A Pio Esposito al momento non si possono chiedere gol a raffica e in questo contesto il rientro di Thuram, che qualche settimana fa sembrava tutto sommato non indispensabile, diventa davvero preziosissimo.

Le prime risposte potrebbero arrivare da un impegno sulla carta agevolissimo in Champions contro i debuttanti del Kairat Almaty, poi ci sarà la Lazio prima della sosta, il tutto in attesa del derby.
 

inter

Ultimi video

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

02:30
Hermoso: "Meritavamo il pareggio"

Hermoso: "Meritavamo il pareggio"

02:48
Allegri: "Continuiamo a lavorare"

Allegri: "Continuiamo a lavorare"

01:49
Gasperini: "La strada è giusta"

Gasperini: "La strada è giusta"

02:08
Parma-Bologna 1-3: gli highlights

Parma-Bologna 1-3: gli highlights

03:01
Verona-Inter 1-2: gli highlights

Verona-Inter 1-2: gli highlights

02:13
Fiorentina-Lecce 0-1: gli highlights

Fiorentina-Lecce 0-1: gli highlights

04:03
Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

02:09
Torino-Pisa 2-2: gli highlights

Torino-Pisa 2-2: gli highlights

02:33
Gabbia: "Vittoria importante, sono orgoglioso"

Gabbia: "Vittoria importante, sono orgoglioso"

01:18
MCH ESTUDIANTES-BOCA 1-2 MCH

Argentina: Estudiantes-Boca 1-2

14:08
INTERVISTA GALEONE - LA TRIBU DEL CALCIO 2011/12 SRV

Calcio champagne, il paradiso Pescara e quella notte con Berlusconi

02:56
Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

02:44
Giovane: "Avanti con fiducia"

Giovane: "Avanti con fiducia"

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

I più visti di Inter

L'Inter a Brookfield: il colosso canadese degli investimenti completa l'acquisizione di Oaktree

Giovane risponde al gioiello di Zielinski, l'autogol di Frese regala tre punti a Chivu al 94'

Chivu sceglie il turnover per continuare la corsa. Ancora out Thuram, torna Josep Martinez

Calha leader indiscusso, Luis Henrique ancora rimandato. Giornata no per gli attaccanti

Chivu: "Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, nessun caso Lautaro. Oggi noi fortunati"

Chivu non rischia Thuram: Bonny con Lautaro, a centrocampo intoccabile Sucic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:29
Fiorentina, Gudmundsson assente con il Mainz: sarà in Islanda per il processo
11:10
Champions League, c'è Godinho per l'Inter. Sanchez arbitra Marsiglia-Atalanta
11:04
Champions, Pinheiro arbitra Napoli-Francoforte. Siebert per la Juve
10:20
Lazio, Sarri pensa al tridente leggero con Pedro
00:06
Roma, Svilar: "Peccato, prestazione positiva e nessun punto"