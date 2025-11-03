Inter, la vittoria in extremis di Verona fa scricchiolare le certezze nerazzurre: Chivu cerca risposte dagli attaccanti

Dopo lo splendido gol del vantaggio i ragazzi di Chivu hanno stranamente abbassato i ritmi, si sono affidati a un palleggio lento e sterile, che per altro non gli ha impedito di rischiare spesso sugli affondi in ripartenza del Verona, concretizzatisi nell'1-1 di Giovane. Anche con gli ingressi dei titolarissimi nella ripresa (vedi Barella, Dimarco, Dumfries), la musica non è cambiata e l'assedio finale ha prodotto tutto sommato poco, lasciando Montipò inoperoso fino alla rocambolesca autorete di Frese e con in mezzo un grosso brivido per il mancato rosso a Bisseck.