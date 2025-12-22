Il Genoa perde anche Thorsby per la sfida alla Roma

La sfida con l'Atalanta, che ha lasciato l'amaro in bocca per il gol subito al quarto minuto di recupero dopo aver giocato praticamente tutta la partita in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Leali al 3' di gioco, ha avuto strascichi anche dal punto di vista fisico per alcuni elementi. In particolare su Vitinha e Thorsby. L'attaccante portoghese, uscito nel finale zoppicando, ha subito solo un lieve affaticamento e dovrebbe dunque essere regolarmente disponibile per la sfida di lunedì prossimo a Roma contro i giallorossi. Differente la situazione del norvegese Thorsby che ha subito una distrazione della muscolatura della spalla sinistra che verrà rivalutata la prossima settimana. Thorsby si aggiunge così agli altri elementi che salteranno la gara dell'Olimpico oltre allo squalificato Leali (un turno di stop): Cornet, Messias, Siegrist e Gronbaek. Con la ripresa degli allenamenti prevista domani al Signorini ci sarà però anche il ritorno in gruppo di Cuenca che ha superato i problemi muscolari che lo avevano fermato nelle ultime settimane.