Serie A: dopo nove giornate solo il 31% dei gol firmati da centravanti, anche le big si interrogano

Attualmente l'Inter è l'unica squadra che non sembra soffrire troppo per questa tendenza generale, visto che comunque ha già 22 gol all'attivo, ben 6 in più di chiunque altro, messi a referto con 10 giocatori diversi, come solo l'Atalanta è stata capace di fare. Milan e Roma sono alle prese con le astinenze totali di Gimenez e Ferguson, l'Atalanta spera che Krstovic e Lookman possano ritrovare un po' di continuità, mentre la Juve si augura che l'arrivo di Spalletti possa dare una scossa a Openda e David, fin qui le brutte copie degli attaccanti visti in Germania e Francia. Infine c'è Conte, che ha bisogno innanzitutto di recuperare fisicamente Hojlund e Lukaku, aspettando segnali di vita dal pianeta Lucca. Insomma, si parla di un enorme potenziale di gol ancora non espresso e sul quale i tecnici sono chiamati a lavorare, perché la Serie A torni a essere terreno di caccia dei bomber.