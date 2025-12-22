Logo SportMediaset

Italiano: "Il Napoli ha over performato, ci abbiamo provato"

Persa la Supercoppa Italiana, il tecnico dei rossoblù elogia comunque i suoi per aver "onorato la competizione".

22 Dic 2025 - 23:03
04:21 

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Italia 1 dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: “Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha over performato con tutti i componenti e con un Neres in giornata di grazia. Nel secondo tempo Ferguson ha avuto l'occasione per pareggiare. Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita. Noi abbiamo dato tutto ma dovevamo fare una partita di livello assoluto, non ci siamo riusciti. Peccato, ma è stato un bel cammino, queste partite e queste esperienze sono importanti per tutti e fanno crescere".

"Ravaglia in lacrime? È un ragazzo che è il primo a tenerci per essere di Bologna, è attaccato a questa maglia. Dispiace per tutti, potevamo portare la partita fino alla fine, però davvero grande prestazione del nostro avversario. Noi siamo a testa alta, non è mai semplice arrivare in finale: questo ci lascerà tanto e lavoreremo sugli errori".

"Rimpianti? Nessun rimpianto, ho visto i ragazzi che hanno dato tutto. Abbiamo provato a iniziare più offensivi possibile con Odgaard mezzo centrocampista e mezzo attaccante, ma non ci siamo riusciti a metterli in difficoltà. Abbiamo forzato tante giocate, forse è stato questo l'errore. Non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto detto prima, abbiamo fatto il massimo contro una squadra ricca di elementi fuori categoria, contro i campioni d'Italia. Questo ci servirà per il futuro”.

