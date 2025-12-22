Italiano: "Il Napoli ha over performato, ci abbiamo provato"

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Italia 1 dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: “Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha over performato con tutti i componenti e con un Neres in giornata di grazia. Nel secondo tempo Ferguson ha avuto l'occasione per pareggiare. Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita. Noi abbiamo dato tutto ma dovevamo fare una partita di livello assoluto, non ci siamo riusciti. Peccato, ma è stato un bel cammino, queste partite e queste esperienze sono importanti per tutti e fanno crescere".