Serie A, Verona-Inter 1-2: un autogol di Frese al 94' regala altri tre punti a Chivu

Nella ripresa Chivu ribalta la squadra con gli ingressi di Dumfries, Esposito, Barella e Dimarco, ma i ragazzi di Zanetti alzano il muro, rischiano poco nonostante la grande pressione nerazzurra e non rinunciano mai a tentare di rendersi pericolosi in contropiede. Quando il risultato sembra ormai acquisito, per i padroni di casa arriva però la beffa: il cross di Barella in pieno recupero è deviato in maniera del tutto fortunosa da Frese verso la sua porta, Montipò è colto di sorpresa e non può nulla. L'Inter scampa così, con non poca fortuna, al primo pareggio stagionale, mentre il Verona resta inchiodato in zona retrocessione.