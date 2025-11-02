Serie A, le pagelle di Verona-Inter: Calhanoglu leader indiscusso, giornata no per gli attaccanti

Il turco e Zielinski tra i pochi a strappare voti alti, nell'Hellas brillano Giovane e Belghalidi Daniele Pezzini
LE PAGELLE DI VERONA-INTER
Inter
Sommer 6 - Attento su Frese al 29', bucato da Giovane sull'1-1. Sempre pronto in uscita, ma sul gol dell'Hellas sembrava poter fare qualcosa in più.
Akanji 6,5 - Sempre puntuale nelle chiusure e negli anticipi, si è ormai calato pienamente nella realtà difensiva nerazzurra, anche se a volte gli manca un pizzico di coraggio negli sganciamenti offensivi.
Bisseck 6 - Una serie di circostanze fortuite gli risparmiano il rosso diretto per il fallo su Giovane dopo un pallone sanguinoso datogli da Sucic. In generale si conferma a suo agio nel ruolo di centrale.
Bastoni 5,5 - Spinta costante e assistenza continua al reparto avanzato, ma è troppo facile il modo in cui si fa saltare da Giovane in occasione del'1-1 veronese.
Luis Henrique 5 - Ha un avvio di gara abbastanza propositivo: mette sulla testa di Bastoni un bel cross per il potenziale 0-2, poi sparisce dai radar. Al momento gli manca intraprendenza e personalità per rendersi utile al gioco di Chivu (dal 10' st Dumfries 6 - Trova gli affondi che erano mancati al brasiliano, non molto altro).
Sucic 5,5 - Nella prima mezzora si muove bene tra le linee e trova i compagni con una certa qualità, poi perde un po' di brillantezza e lucidità ed è lui a far rischiare grosso a Bisseck nel secondo tempo con una leggerezza che poteva costar caro ai suoi (dal 43' st Frattesi sv)
Calhanoglu 7 - L'assist per lo 0-1 targato Zielinski vale da solo il prezzo del biglietto. A quella perla aggiunge la consueta regia di qualità, con cui guida la squadra nella tempesta del Bentegodi.
Zielinski 6,5 - È sua la prima occasione del match ed è suo lo splendido gol che lo sblocca poco dopo il quarto d'ora. Gli manca però continuità all'interno della partita, non a caso si accomoda in panchina a inizio ripresa (dal 10' st Barella 5,5 - Sbaglia tantissimi palloni, compreso quello che per sua fortuna colpisce la faccia di Frese e rotola in rete regalando la vittoria ai suoi).
Carlos Augusto 5,5 - La voglia di spingere c'è, ma a mancare sono la precisione negli inserimenti e la pulizia nei cross (dal 20' st Dimarco 5 - Riesce a far peggio del collega di reparto sbagliando praticamente tutti i cross tentati).
Bonny 5 - Tocca pochissimi palloni e quando lo fa pasticcia praticamente sempre. Una giornataccia dopo tante belle prestazioni (dal 10' st Esposito 6 - Incide decisamente più del francese con il suo lavoro sporco spalle alla porta, anche se di fatto non è mai pericoloso neanche lui. Si tuffa sul leggerissimo tocco sulla spalla di un difensore avversario, Doveri non ci casca).
Lautaro 5,5 - Ha un paio di ottime chance in avvio, poi lotta con la consueta grinta e generosità, ma senza più creare i presupposti per far male. Un mese intero senza gol in campionato.
Chivu 5,5 - L'atteggiamento iniziale è quello che ormai tutti conoscono, ma dopo il vantaggio la squadra si rilassa troppo e non si ritrova neanche dopo aver incassato il pareggio. Un bel pizzico di fortuna lo aiuta a scampare al primo pareggio della sua gestione.
Verona
Verona (3-5-2): Montipò 6; Bella-Kotchap 6,5, Nelsson 6,5, Frese 6; Belghali 6,5, Akpa Akpro 6 (43' st Harroui sv), Gagliardini 6, Bernede 6 (28' st Niasse 6), Bradaric 6; Giovane 7 (35' st Sarr 5,5), Orban 6,5 (28' st Mosquera 5,5).