Serie A, le pagelle di Verona-Inter: Calhanoglu leader indiscusso, giornata no per gli attaccanti

Sommer 6 - Attento su Frese al 29', bucato da Giovane sull'1-1. Sempre pronto in uscita, ma sul gol dell'Hellas sembrava poter fare qualcosa in più.

Akanji 6,5 - Sempre puntuale nelle chiusure e negli anticipi, si è ormai calato pienamente nella realtà difensiva nerazzurra, anche se a volte gli manca un pizzico di coraggio negli sganciamenti offensivi.

Bisseck 6 - Una serie di circostanze fortuite gli risparmiano il rosso diretto per il fallo su Giovane dopo un pallone sanguinoso datogli da Sucic. In generale si conferma a suo agio nel ruolo di centrale.

Bastoni 5,5 - Spinta costante e assistenza continua al reparto avanzato, ma è troppo facile il modo in cui si fa saltare da Giovane in occasione del'1-1 veronese.

Luis Henrique 5 - Ha un avvio di gara abbastanza propositivo: mette sulla testa di Bastoni un bel cross per il potenziale 0-2, poi sparisce dai radar. Al momento gli manca intraprendenza e personalità per rendersi utile al gioco di Chivu (dal 10' st Dumfries 6 - Trova gli affondi che erano mancati al brasiliano, non molto altro).

Sucic 5,5 - Nella prima mezzora si muove bene tra le linee e trova i compagni con una certa qualità, poi perde un po' di brillantezza e lucidità ed è lui a far rischiare grosso a Bisseck nel secondo tempo con una leggerezza che poteva costar caro ai suoi (dal 43' st Frattesi sv)

Calhanoglu 7 - L'assist per lo 0-1 targato Zielinski vale da solo il prezzo del biglietto. A quella perla aggiunge la consueta regia di qualità, con cui guida la squadra nella tempesta del Bentegodi.

Zielinski 6,5 - È sua la prima occasione del match ed è suo lo splendido gol che lo sblocca poco dopo il quarto d'ora. Gli manca però continuità all'interno della partita, non a caso si accomoda in panchina a inizio ripresa (dal 10' st Barella 5,5 - Sbaglia tantissimi palloni, compreso quello che per sua fortuna colpisce la faccia di Frese e rotola in rete regalando la vittoria ai suoi).

Carlos Augusto 5,5 - La voglia di spingere c'è, ma a mancare sono la precisione negli inserimenti e la pulizia nei cross (dal 20' st Dimarco 5 - Riesce a far peggio del collega di reparto sbagliando praticamente tutti i cross tentati).

Bonny 5 - Tocca pochissimi palloni e quando lo fa pasticcia praticamente sempre. Una giornataccia dopo tante belle prestazioni (dal 10' st Esposito 6 - Incide decisamente più del francese con il suo lavoro sporco spalle alla porta, anche se di fatto non è mai pericoloso neanche lui. Si tuffa sul leggerissimo tocco sulla spalla di un difensore avversario, Doveri non ci casca).

Lautaro 5,5 - Ha un paio di ottime chance in avvio, poi lotta con la consueta grinta e generosità, ma senza più creare i presupposti per far male. Un mese intero senza gol in campionato.