Il "tuttocampista" lanciato da Klopp: la storia di Curtis Jones, il pallino di Chivu

Da quel momento in poi, ma soprattutto dalla stagione successiva quando ha guadagnato più spazio in prima squadra, non ha fatto altro che farsi apprezzare. Non segna molto, ma sono tutti gol belli o importanti. Ha un tiro a giro difficile da neutralizzare, ha polmoni inesauribili che gli consentono di essere ovunque durante la partita. Qualcuno è arrivato a definirlo l'erede di Steven Gerrard. Forse un po' esagerato, ma qualche caratteristica si può riscontrare. In otto stagioni in prima squadra ha collezionato 228 presenze e 22 gol tra Premier League e Coppe varie. Nella sua bacheca può mostrare 2 campionati inglesi, 2 Coppe di Lega, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Community Shield e 1 Coppa del Mondo per club. Però non si è mai mosso da Liverpool, Anfield è un po' il suo Cavern Club (il locale dove i Beatles si esibivano quando erano semisconosciuti). John, Paul, George e Ringo spiccarono il volo per scrivere la storia, forse è arrivato per Curtis il momento di fare la stessa scelta.