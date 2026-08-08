Chivu: "Possiamo fare meglio. Diouf migliorato, bene i giovani. Lautaro,Thuram e Stones invece..."

Una vittoria contro la Juve per chiudere la trasferta australiana e archiviare questa prima parte di preparazione in vista del campionato. Molte buoni indicazioni per mister Chivu che fotografa così la condizione della sua Inter: "Si può fare meglio sempre" ha dichiarato ai microfoni di FcInter1908. "Si chiude la tournée nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione. La Juve è una buona squadra, allenata bene. Le partite in preparazione contano poco, ma di certo hanno giocatori di qualità. Squadra forte che dirà la sua". L'Inter non è ancora pronta ma sicuramente sulla buona strada: "Mancano le gambe, mancano allenamenti per trovare la brillantezza. Il secondo tempo di oggi non mi è piaciuto per niente, abbiamo concesso campo e palleggio. Dobbiamo trovare più cose, dobbiamo e possiamo fare meglio".
Ora si torna in Italia, dove ad attendere il gruppo ci sono Stones, Lautaro e Thuram. Due settimane piene di lavoro saranno sufficienti per vederli contro il Monza alla prima in campionato: "Avrò tempo per osservarli al lavoro, poi vedremo quelle che saranno le nostre scelte". Scelte che potrebbero coinvolgere anche i giovani che si sono messi in mostra in questa tournée, partendo magari da Idrissou, Lavelli e Bovio: "I giovani ho il compito di allenarli e dargli la possibilità di esprimersi al meglio. Devono migliorare e abituarsi ai ritmi di queste partite. Devono saper fare assieme ai compagni le cose che chiediamo. Non devo promuovere nessuno, hanno qualità, a me interessa la reazione agli errori, come si affrontano determinati giocatori. Tutti i giovani hanno dato il loro contributo. I portieri? Non ci sono gerarchie tra Provedel e Martinez". Infine una battuta su Diouf, giocatore che Chivu sta trasformando in esterno destro: "Da Karslruher a oggi vedo miglioramenti e sono contento".