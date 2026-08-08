Chivu: "Possiamo fare meglio. Diouf migliorato, bene i giovani. Lautaro,Thuram e Stones invece..."

Ora si torna in Italia, dove ad attendere il gruppo ci sono Stones, Lautaro e Thuram. Due settimane piene di lavoro saranno sufficienti per vederli contro il Monza alla prima in campionato: "Avrò tempo per osservarli al lavoro, poi vedremo quelle che saranno le nostre scelte". Scelte che potrebbero coinvolgere anche i giovani che si sono messi in mostra in questa tournée, partendo magari da Idrissou, Lavelli e Bovio: "I giovani ho il compito di allenarli e dargli la possibilità di esprimersi al meglio. Devono migliorare e abituarsi ai ritmi di queste partite. Devono saper fare assieme ai compagni le cose che chiediamo. Non devo promuovere nessuno, hanno qualità, a me interessa la reazione agli errori, come si affrontano determinati giocatori. Tutti i giovani hanno dato il loro contributo. I portieri? Non ci sono gerarchie tra Provedel e Martinez". Infine una battuta su Diouf, giocatore che Chivu sta trasformando in esterno destro: "Da Karslruher a oggi vedo miglioramenti e sono contento".