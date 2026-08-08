PAGELLE INTER

Pagelle Inter: Dimarco è l'MVP, Diouf fa un gol da solo e Calhanoglu ha già in mano la squadra

Bei lampi del giovane Iddrissou, Barella ha voglia di accelerare e Luis Henrique fa una gran fatica

di Enzo Palladini
08 Ago 2026 - 15:22
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INTER

Provedel 6 - Chivu può stare tranquillo anche nel settore portieri, perché l'ex laziale continua a confermarsi eccellente alternativa. 

Dal 19' st Josep Martinez 6 - Prende un gol in mezzo alle gambe senza grandi colpe, per il resto ordinaria amministrazione. 

Pavard 6,5 - Continua a resistere, non accetta trasferimenti e questo impedisce all'Inter altre entrate. Per ora sta andando bene così, poi il tempo dirà se è la scelta giusta. 

Dal 19' st Bisseck 6 - Nel momento di massima pressione della Juve, sfrutta il suo fisico e le sue doti atletiche. 

Bovio 6,5 - A diciannove anni avrebbe anche il diritto ad avere un po' di paura. Magari sotto sotto ce l'ha, però a occhio nudo non si vede, anche in una partita così. 

Bastoni 6,5 - Sta tornando, con la sua aggressività e le sue uscite palla al piede. Sembra avere superato lo shock, trovarsi di fronte la Juve non ne ha minato il rendimento. 

Dal 12' st Diouf 6,5 - Si scatena quasi subito sulla fascia destra e il gol dl 2-0 è praticamente tutto suo. Fa partire l'azione, scambia con Pio Esposito e la va a concludere in rete. 

Luis Henrique 5,5 - Niente di nuovo dagli antipodi, il brasiliano è il solito giocatore disciplinato tatticamente che cerca la giocata più facile possibile. Maluccio nel primo tempo a destra, un po' meglio nel secondo a sinistra. 

Dal 41' st Marello sv. 

Barella 6,5 - Ha sempre quella voglia di accelerare, di avvicinarsi il più presto possibile alla porta avversaria. Ma ogni tanto si ferma per lamentarsi della mancata collaborazione di qualche compagno. 

Dal 12' st Frattesi 5,5 - Sembra sempre un corpo estraneo rispetto al resto della squadra, probabilmente ha voglia di andare via ma non trova l'oppotunità giusta. 

Calhanoglu 6,5 - Motivato e abbastanza ispirato, scalda il piede destro con una bella punizione dalla distanza alla mezz'ora del primo tempo (parata), dirige con la consueta autorità. 

Dal 1' st Zielinski 6,5 - Solita garanzia, prima un po' da regista poi da mezzala con licenza di mostrare le proprie qualità tecniche. 

Mkhitaryan 6 - Quando c'è da rallentare il gioco per respirare è ancora senza rivali, gli si può perdonare qualche scelta sbagliata in alcune ripartenze. 

Dal 12' st Stankovic 6 - Prende il suo posto in mezzo al campo con più autorità rispetto a quanto era successo nella sfida con il Milan. 

Dimarco 7 - Di sicuro l'MVP interista di questo precampionato. Senza pause il suo apporto sulla fascia sinistra: sovrapposizioni, cross, cambi di gioco. E ancora gol, facendosi trovare pronto sul cross di Bonny per l'1-0. 

Dal 1' st Carlos Augusto 6 - Qualche minuto da esterno, poi arretra sulla linea dei difensori, in quello che ormai sembra diventato il suo ruolo preferito dopo i primi mugugni. 

Pio Esposito 6 - Le prende e le dà, come i centravanti di una volta. Magari queste prestazioni gladiatorie gli impediscono di essere lucido al cento per cento in area, ma di sicuro l'allenatore è contento così. 

Dal 19' st Lavelli 6 - Spreca un'occasione non facile ma ghiotta alla fine di un ottimo contropiede, ma è un prospetto da seguire. 

Bonny 6,5 - Segnali di ripresa, dopo una seconda parte della passata stagione caratterizzata da infortuni e prestazioni negative. Ottimo lavoro di raccordo e bell'assist per l'1-0 segnato da Dimarco. 

Dal 12' st Iddrissuou 6,5 - Finalmente abbiamo visto le sue qualità, la sua potenza, la sua capacità di attaccare gli spazi. Un paio di azioni lo hanno messo in evidenza. 

Allenatore Chivu 6,5 - Bravo nel bilanciare la squadra sui due tempi. 

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