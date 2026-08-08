Juventus-Inter 1-2: prima Dimarco e Diouf, poi Conceicao. A Chivu il primo derby d'Italia stagionale

L'Inter rompe l'imbattibilità nel precampionato della Juventus. I nerazzurri nel derby d'Italia amichevole a Perth si impongono per 2-1 grazie agli esterni, Dimarco e Diouf. Inutile il gol di Conceicao nel finale anche se, forse, proprio negli ultimi scampoli di partita, manca un rigore ai bianconeri per fallo di Bovio su Kolo Muani.

L'Inter, comunque, porta a casa una vittoria tutto sommato meritata contro dei bianconeri, convincenti solo a sprazzi. Gli uomini di Chivu nelle porzioni centrali di entrambe le frazioni si sono fatti preferire, creando occasioni e arrivando spesso alla conclusione. Per Spalletti invece le buone notizie arrivano dai finali di entrambi i tempi, in cui i suoi hanno creato, e dal duo Kolo Muani-Alajbegovic che, nei minuti precedenti al 2-0 che ha tramortito la squadra e quelli prima del fischio finale, hanno dato brio alla manovra offensiva dei bianconeri. Buoni segnali anche da Douglas Luiz, autore di qualche giocata di classe. Male ancora Di Gregorio, protagonista in negativo sul gol di Diouf.





90': TRIPLICE FISCHIO. L'Inter vince 2-1 il primo derby d'Italia della stagione. Decidono Dimarco e Diouf.

88': DUBBIO RIGORE PER LA JUVE. Kolo Muani viene steso in area di rigore da Bovio. Il giovane centrale nerazzurro entra in modo molto deciso. L'arbitro indica il pallone. La sensazione, dopo i replay, è che il calcio di rigore potesse starci.

87': OCCASIONE JUVE. Kolo Muani tiene in scacco la difesa dell'Inter e riesce a sporcare una seconda palla in direzione Alajbegovic. Il talento bosniaco ha una grande occasione da limite dell'area ma calcia debole tra le braccia di Martinez.

86': Chivu concede qualche minuto al giovane Marello. Fuori Luis Henrique

85': GOL JUVE. I bianconeri accorciano le distanze con Conceicao. L'Inter, forse un po' rilassata, perde palla sulla propria trequarti. Miretti vede la difesa alta e trova una splendida linea in profondità che mette in porta il portoghese. Chico a tu per tu con Martinez non sbaglia

80': Dopo aver incassato il 2-0 la Juve si è spenta. Nemmeno i cambi di Spalletti sono riusciti a dare una scossa ai bianconeri. Inter in totale controllo della partita

76': Spalletti cambia anche l'ultimo giocatore di movimento, fuori Cambiaso dentro Boga.

70': OCCASIONE INTER. I nerazzurri ripartono con un contropiede micidiale orchestrato da Stankovic. Il serbo con un passaggio dosato al centimetro manda sul fondo Iddrissou che, dopo aver fintato la palla dietro, la mette sul primo palo dove c'è Lavelli a un metro dalla porta. Il giovane attaccante però non trova l'impatto giusto col pallone e mette alto. Juve graziata

64': Altri cambi da una parte e dall'altra. Per la Juve entrano Rugani, Arthur e Miretti al posto di Bremer, Mckennie e Locatelli. Nell'Inter entrano anche Bisseck, Lavelli e Martinez. Gli lasciano il posto Pavard, Esposito e Provedel.

62': GOL INTER. Ancora una volta Diouf. Bella combinazione sulla destra dell'Inter che coinvolge Diouf, Esposito e Pavard. Con un trama di passaggi i nerazzurri mandano in area Diouf che, di destro, calcia verso la porta da posizione abbastanza defilata. Di Gregorio, non perfetto, si fa beffare da una conclusione non irresistibile.

56': Altri cambi per l'Inter: entrano Diouf, Stankovic, Frattesi e Iddrissou. Fuori Barella, Bastoni, Mkhitaryan e Bonny

52': La Juve con Kolo Muani e Alajbegovic ha un altro piglio. I due nuovi acquisti bianconeri hanno dato brio all'offensiva della squadra di Spalletti.

45': Chivu cambia solo Dimarco per Carlos Augusto e Zielinski per Calhanoglu. Spalletti invece comanda sei sostituzioni: entrano Cabal, Kolo Muani, Alajbegovic, Koopmeiners, Conceicao e Celik mentre lasciano il campo Douglas Luiz, Kalulu, Kelly, Yildiz, David e Zhegrova

45': INIZIO SECONDO TEMPO

45': FINE PRIMO TEMPO. Finisce senza recupero la prima frazione tra Juventus e Inter. I nerazzurri conducono 0-1 grazie al gol di Federico Dimarco. La squadra di Chivu nei primi 45 minuti ha legittimato il vantaggio, creando più occasioni rispetto ai bianconeri. La Juve è cresciuta nel finale di primo tempo con il primo squillo di Yildiz e un Douglas Luiz in grande spolvero.

37': Ancora Juve. I bianconeri recuperano palla sulla trequarti avversaria e innescano per la prima volta Yildiz. Il turco, da fuori, scaglia un potente rasoterra. Il pallone sfiora il palo e si spegne sul fondo con Provedel che avrebbe potuto soltanto guardare.

36': Occasione Juve. Douglas Luiz sulla trequarti di prima, con l'esterno, trova un filtrante alto delizioso per mettere Cambiaso in buona posizione, seppur defilata, per calciare in porta. L'esterno azzurro però al posto di tentare il tiro la mette al centro, ma la retroguardia nerazzurra risponde presente

34': Di Gregorio chiamato ancora in causa. Mkhitaryan dopo aver mandato a vuoto un difensore della Juve, trova uno spiraglio per calciare dal limite. La conclusione è buona ma il portiere bianconero è ancora attento.

31': Ci prova anche Calhanoglu da lontanissimo. Il turco su punizione, da 40 metri circa, calcia verso la porta. Il tiro è potente e la traiettoria insidiosa, ma Di Gregorio si fa trovare pronto.

27': La Juve prova a rispondere da piazzato. McKennie, nel cuore dell'area, spizza un cross arrivato dalla trequarti. Il tocco mette Bremer in ottima posizione ma il pallone è troppo improvviso per permettere al brasiliano di controllarlo. Nulla di fatto.

18' GOL INTER. I nerazzurri trovano il vantaggio al primo squillo. Ancora Dimarco, dopo il gol nel derby, che incrocia benissimo un bel cross dalla sinistra di Bonny. Il tiro non è pulito ma la palla si insacca nell'angolino lontano, nulla da fare per Di Gregorio.

17': Zhegrova prova a impensierire Provedel con un tiro dalla sua mattonella sull'angolo destro dell'area di rigore. La conclusione è nello specchio ma è debole. Facile intervento per il portiere nerazzurro

10': Nessun guizzo nei primi 10 minuti di partita. L'Inter fa girare il pallone in orizzontale a ritmo blando, la Juventus cerca più spesso la profondità ma, finora, senza risultati.

PARTITI: Juve-Inter è iniziata. Calcio d'inizio ai bianconeri.