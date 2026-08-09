IL TALENTO

Inter, chi è Leonardo Bovio: il classe 2008 che ha stregato i tifosi contro la Juventus

Dalle arti marziali al 95 nerazzurro come punto di riferimento: la storia del talento che ha stupito contro la Juventus

09 Ago 2026 - 12:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Sono bastati 90 minuti a Leonardo Bovio per entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter. Il classe 2008 di Bellinzago Novarese ha rubato l'occhio nell'amichevole di lusso a Perth contro la Juventus anche se non erano i primi minuti del giovane centrale in questa pre season. Bovio aveva già saggiato il campo contro Man City e Milan. Proprio gli ultimi minuti fatti bene contro i rossoneri, uniti alla mancanza di centrali a disposizione in Australia, ha spinto Chivu a lanciarlo da titolare contro i bianconeri. E la risposta del ragazzo è stata eccezionale: concentrato, sempre attento in marcatura e anche con una buona predisposizione per far partire l'azione. 

Leggi anche

Chivu: "Possiamo fare meglio. Diouf migliorato, bene i giovani. Lautaro,Thuram e Stones invece..."

La sua prestazione non ha sorpreso chi segue le under: Bovio è considerato uno dei prospetti più interessanti dell'Academy nerazzurra. Lui e il "gemello" Mattia Marello (anche lui aggregato con la prima squadra in questa pre season) sono i due 2008 che l'Inter sta facendo giocare costantemente da sotto età. L'anno scorso hanno fatto la spola tra Primavera e Under23, mentre i loro coetanei si allenavano agli ordini di Samir Handanovic con l'under18. Quest'anno chissà: stesso percorso ma tra Under23 e prima squadra o direttamente un prestito in B per farsi le ossa? Ancora non è chiaro come l'Inter vorrà valorizzare questi due gioielli che sente di avere tra le mani. 

Leggi anche

Dimarco è l'MVP, Diouf fa un gol da solo e Calhanoglu ha già in mano la squadra

Intanto i social sono impazziti per la prestazione di Bovio. In particolare è diventata subito virale l'immagine di duello con Kolo Muani: uno scontro fisico che il giovane difensore, in quell'occasione, ha vinto allungando la gamba per anticipare il francese. Una mossa, passateci il paragone, "alla Ibrahimovic" che ricorda il suo passato da judoka. Zlatan però, nonostante la comune passione per le arti marziali, non è chiaramente tra i punti di riferimento di un giovane difensore. Fuori dal campo va pazzo per Lucio Dalla, gli idoli nel calcio invece sono Pujol, Sergio Ramos e... Alessandro Bastoni. E proprio dal 95 nerazzurro è arrivata la "benedizione" dopo l'amichevole di Perth: Ale ha condiviso sui social il post dell'Inter che celebrava la prestazione del ragazzo del 2008. "What a game Leonardo Bovio", la caption nel post dei nerazzurri condiviso da Basto. Chivu è senza dubbio l'allenatore ideale per valorizzare il talento di Bovio: in futuro sentiremo sicuramente ancora parlare di lui. 

inter
amichevole

Ultimi video

01:48
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

00:50
MCH ARGENTINA OMAGGIO JORGE MESSI MCH

Tigre e River Plate rendono omaggio a Jorge Messi

01:58
Nazionale senza tregua

Nazionale senza tregua

01:30
Flop Milan e Roma

Flop Milan e Roma

01:42
Un rinnovo che pesa

Un rinnovo che pesa

01:44
Inter tutti al top

Inter tutti al top

00:41
Chivu incontentabile

Chivu incontentabile

01:25
MCH NAPOLI CELTA VIGO DEF

Napoli-Celta Vigo 1-1: guarda gli highlights

02:05
RULLO/13 HL SCHALKE - ATALANTA 8/8 exp2

L'Atalanta fa tre gol allo Schalke

01:42
DICH SAMARDZIC ATALANTA 8/8 DICH

Atalanta, Samardzic: "Grande partita per intensità e qualità, siamo a buon punto"

02:56
HL CHELSEA - MILAN GIACARTA SRV

Milan-Chelsea: guarda gli highlights

01:30
MCH INTER - JUVE AMICHEVOLE PERTH MCH

Inter-Juve 2-1: gli highlights della vittoria nerazzurra

02:51
DICH CHIVU POST INTER - JUVE AMICHEVOLE DICH

Chivu post Inter-Juve: "Non siamo ancora pronti, il secondo tempo non mi è piaciuto"

01:44
Il pensiero di Fabregas

Il pensiero di Fabregas

01:40
Il poker dei "campioni"

Il poker dei "campioni"

01:48
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

I più visti di Inter

L'Inter mette le ali: Dimarco e Diouf firmano la vittoria sulla Juventus

Cristian Chivu in conferenza

Chivu: "Le nostre scelte per la fascia non si sono realizzate. Mercato? Cerchiamo gente di livello"

RULLO/13 HL MILAN-INTER 5/8 SRV

Milan-Inter 1-1: gli highlights del derby di Perth

Calhanoglu, voglia di Inter: "Rinnovo? Vorrei restare ma nessuno mi ha chiamato. E sul trapianto..."

Il Judo, Dalla e la benedizione di Bastoni: chi è Leonardo Bovio, il 2008 che ha stregato l'Inter

Dimarco è l'MVP, Diouf fa un gol da solo e Calhanoglu ha già in mano la squadra

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:22
L'Arezzo stende il Brescia e si regala il Cagliari, Benevento-Ravenna pirotecnico!
22:33
Bianchedi capo delegazione, il Coni: "Valutare opportunità e incompatibilità"
22:22
Mourinho incontentabile: "Un Bernardo Silva non basta, ne serve un altro"
18:38
Inter, primo allenamento ad Appiano per Lautaro, Thuram e Stones
18:23
Frosinone: il club passa a un fondo Usa