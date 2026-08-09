Inter, chi è Leonardo Bovio: il classe 2008 che ha stregato i tifosi contro la Juventus

Sono bastati 90 minuti a Leonardo Bovio per entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter. Il classe 2008 di Bellinzago Novarese ha rubato l'occhio nell'amichevole di lusso a Perth contro la Juventus anche se non erano i primi minuti del giovane centrale in questa pre season. Bovio aveva già saggiato il campo contro Man City e Milan. Proprio gli ultimi minuti fatti bene contro i rossoneri, uniti alla mancanza di centrali a disposizione in Australia, ha spinto Chivu a lanciarlo da titolare contro i bianconeri. E la risposta del ragazzo è stata eccezionale: concentrato, sempre attento in marcatura e anche con una buona predisposizione per far partire l'azione.
La sua prestazione non ha sorpreso chi segue le under: Bovio è considerato uno dei prospetti più interessanti dell'Academy nerazzurra. Lui e il "gemello" Mattia Marello (anche lui aggregato con la prima squadra in questa pre season) sono i due 2008 che l'Inter sta facendo giocare costantemente da sotto età. L'anno scorso hanno fatto la spola tra Primavera e Under23, mentre i loro coetanei si allenavano agli ordini di Samir Handanovic con l'under18. Quest'anno chissà: stesso percorso ma tra Under23 e prima squadra o direttamente un prestito in B per farsi le ossa? Ancora non è chiaro come l'Inter vorrà valorizzare questi due gioielli che sente di avere tra le mani.
Intanto i social sono impazziti per la prestazione di Bovio. In particolare è diventata subito virale l'immagine di duello con Kolo Muani: uno scontro fisico che il giovane difensore, in quell'occasione, ha vinto allungando la gamba per anticipare il francese. Una mossa, passateci il paragone, "alla Ibrahimovic" che ricorda il suo passato da judoka. Zlatan però, nonostante la comune passione per le arti marziali, non è chiaramente tra i punti di riferimento di un giovane difensore. Fuori dal campo va pazzo per Lucio Dalla, gli idoli nel calcio invece sono Pujol, Sergio Ramos e... Alessandro Bastoni. E proprio dal 95 nerazzurro è arrivata la "benedizione" dopo l'amichevole di Perth: Ale ha condiviso sui social il post dell'Inter che celebrava la prestazione del ragazzo del 2008. "What a game Leonardo Bovio", la caption nel post dei nerazzurri condiviso da Basto. Chivu è senza dubbio l'allenatore ideale per valorizzare il talento di Bovio: in futuro sentiremo sicuramente ancora parlare di lui.