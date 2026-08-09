Inter, chi è Leonardo Bovio: il classe 2008 che ha stregato i tifosi contro la Juventus

La sua prestazione non ha sorpreso chi segue le under: Bovio è considerato uno dei prospetti più interessanti dell'Academy nerazzurra. Lui e il "gemello" Mattia Marello (anche lui aggregato con la prima squadra in questa pre season) sono i due 2008 che l'Inter sta facendo giocare costantemente da sotto età. L'anno scorso hanno fatto la spola tra Primavera e Under23, mentre i loro coetanei si allenavano agli ordini di Samir Handanovic con l'under18. Quest'anno chissà: stesso percorso ma tra Under23 e prima squadra o direttamente un prestito in B per farsi le ossa? Ancora non è chiaro come l'Inter vorrà valorizzare questi due gioielli che sente di avere tra le mani.