Inter, Calhanoglu: "Rinnovo? Vorrei restare ma nessuno mi ha chiamato. E sul trapianto..."

Un anno dopo, l’estate Hakan Calhanoglu ha tutt'altro gusto. Il turco 12 mesi fa sembrava fuori dall'Inter. Dopo la sfuriata di Lautaro Martinez post eliminazione dal Mondiale per club la frattura tra Hakan e una parte di spogliatoio sembrava insanabile. E invece il 20 nerazzurro nella stagione appena conclusa si è ripreso l'Inter con la solita regia e tanti gol pesanti. Uno in particolare, quello contro la Roma che, per molti, è stato quello della definitiva svolta scudetto.