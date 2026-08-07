Inter, Chivu alla vigilia della Juve: "Mercato? Cerchiamo gente di livello, serve pazienza"

“Noi siamo sereni, consapevoli del valore della rosa. Abbiamo bisogno di alzare il livello, di giocatori che sanno stare in un gruppo coeso e che ha fatto grandissime cose per riempire il puzzle che ancora non è completo. Non c’è una tempistica, perché il mercato è lungo e serve pazienza". Alla vigilia della sfida contro la Juventus che chiuderà la tournée intercontinentale dell'Inter, per Cristian Chivu in conferenza stampa è inevitabile parlare del calciomercato. Il tecnico nerazzurro predica calma, ma ammette: "Per vari motivi le nostre scelte per la fascia destra non si sono realizzate. Stiamo lavorando per aggiungere qualità ed esperienza. Lasciamo tranquilli i nostri direttori".