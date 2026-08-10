Lazio, nessun divieto di trasferta a tifosi per match a Bologna

Nessun divieto di trasferta, al momento, per i tifosi della Lazio in occasione della sfida con il Bologna, in programma il 24 agosto alle 18.30 allo stadio Dall'Ara. A comunicarlo è la Questura di Bologna, intervenuta sulle notizie circolate negli ultimi giorni. "Allo stato attuale - precisa la Questura - non si rilevano motivi da giustificare un divieto di trasferta per i sostenitori della S.S. Lazio". La situazione sarà comunque oggetto di valutazione nel corso delle riunioni previste questa settimana in vista della prima giornata di campionato. Saranno definite anche le misure organizzative e di ticketing per la partita.