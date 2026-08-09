MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Diaby, si può ancora fare: i nerazzurri preparano una nuova offerta

L'Al Ittihad aveva respinto la prima offerta di 20 milioni più il cartellino di Asllani

09 Ago 2026 - 21:50
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Chivu lo aveva anticipato qualche giorno fa: "La mia Inter è un puzzle, ma ancora incompleto". Il riferimento, chiaro, era a quel tassello sugli esterni ancora da riempire, nonostante le numerose candidature (Palestra e Spende su tutte) che si sono avvicendate nel corso dell'estate. Il tempo delle attese, ora, sembra davvero terminato, e pare che i nerazzurri abbiano individuato il profilo da portare ad Appiano Gentile. 

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Seconda offerta per Diaby

 In realtà l'obiettivo non è nuovo, ma è un profilo su cui l'Inter si era già mossa nelle scorse settimane: parliamo di Moussa Diaby, esterno destro francese attualmente di proprietà dell'Al Ittihad. Non è un nome nuovo perché l'Inter aveva già presentato una prima offerta per il giocatore, 20 milioni più il cartellino di Asllani, che però era stata prontamente rispedita al mittente dall'Arabia Saudita. Il 'no' non deve essere andato giù alla dirigenza nerazzurra, che è pronta a presentare nelle prossime ore una nuova offerta per il laterale. Occhio, però, alla concorrenza: il Bayer Leverkusen, infatti, avrebbe offerto 30 milioni all'Al Ittihad e 6 all'anno per Diaby, che non ha ancora dato una risposta definitiva ai tedeschi. Se l'Inter vuole coltivare ancora speranze per il francese, le prossime ore saranno decisive per inserirsi nella trattativa. 

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