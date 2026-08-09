Inter-Diaby, si può ancora fare: i nerazzurri preparano una nuova offerta

In realtà l'obiettivo non è nuovo, ma è un profilo su cui l'Inter si era già mossa nelle scorse settimane: parliamo di Moussa Diaby, esterno destro francese attualmente di proprietà dell'Al Ittihad. Non è un nome nuovo perché l'Inter aveva già presentato una prima offerta per il giocatore, 20 milioni più il cartellino di Asllani, che però era stata prontamente rispedita al mittente dall'Arabia Saudita. Il 'no' non deve essere andato giù alla dirigenza nerazzurra, che è pronta a presentare nelle prossime ore una nuova offerta per il laterale. Occhio, però, alla concorrenza: il Bayer Leverkusen, infatti, avrebbe offerto 30 milioni all'Al Ittihad e 6 all'anno per Diaby, che non ha ancora dato una risposta definitiva ai tedeschi. Se l'Inter vuole coltivare ancora speranze per il francese, le prossime ore saranno decisive per inserirsi nella trattativa.