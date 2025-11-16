Italia-Norvegia, le pagelle: Pio si sblocca a San Siro, da Dimarco corsa e assist. Haaland implacabile

Haaland 7 - Arrivato a San Siro con 30 gol stagionali in sole 19 partite, il gigante del Manchester City è un fantasma per tutto il primo tempo. Poi nella ripresa gli arrivano due palloni e lui li butta entrambi alle spalle di Donnarumma. Insaziabile.

Nusa 7 - Primo tempo sottotono come per tutta la Norvegia, poi nella ripresa cambia passo e si prende sulle spalle la squadra. Va a segno come all'andata.

Sorloth 6 - Nel primo tempo gioca largo sulla destra, lontanissimo dalla porta, e fatica tantissimo. Sue le prime due conclusioni della Norvegia a inizio ripresa.

Ryerson 5 - Combina un mezzo pasticcio in occasione del gol di Esposito, Dimarco gli fa passare una brutta serata. Anche la capigliatura lascia parecchio a desiderare.