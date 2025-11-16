Logo SportMediaset

Calcio
qualificazioni mondiali 2026
LE PAGELLE DI ITALIA-NORVEGIA

Italia-Norvegia, le pagelle: Pio si sblocca a San Siro, da Dimarco corsa e assist. Haaland implacabile

I voti e i giudizi della sfida di San Siro, l'ultima delle qualificazioni ai Mondiali 2026: male Frattesi, Mancini crolla nella ripresa

di Andrea Ghislandi
16 Nov 2025 - 22:52
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ITALIA
Donnarumma 6 - Nel primo tempo solo ordinaria amministrazione visto che la Norvegia non tira mai in porta. Non può nulla su Nusa, la doppietta di Haaland e Strand Larsen.

Di Lorenzo 5 - L'asse con Politano sembra funzionare ma dura solo 45'. Non si salva nemmeno lui nella disastrosa ripresa degli Azzurri.

Mancini 5 - Per 78 minuti rende inoffensivo Haaland, poi il gigante norvegese piazza un terrificante uno-due e addio Italia. Nel recupero si fa saltare troppo facilmente da Strand Larsen.

Bastoni 5 - Nel primo tempo argina senza troppi problemi Sorloth e si fa vedere anche in avanti. Nella ripresa la musica cambia. E non è un bel sentire. (41' st Buongiorno sv).

Politano 5,5 - Nel primo tempo è uno dei più attivi e la catena di destra con Di Lorenzo funziona. Poi scompare.

Barella 5,5 - Anche lui naufraga nella ripresa quando la Norvegia prende in mano il gioco e decide di prenderci a pallate. (41' st Ricci sv)

Locatelli 5,5 - Dopo un discreto primo tempo, si spegne lentamente con il passare dei minuti e nel secondo tempo va in affanno come tutta l'Italia. (34' st Zaccagni sv)

Frattesi 5 - All'inizio fatica a trovare la giusta posizione in campo e Gattuso lo richiama. Nessun inserimento specialità della casa e si perde Nusa in occasione del primo gol scandinavo. (23' st Cristante 5,5 - Entra per dare solidità in mezzo al campo, ma la squadra naufraga impietosamente)

Dimarco 7 - Il terzino dell'Inter è il migliore degli Azzurri. Sua la prima occasione, un destro di controbalzo che non trova la porta. Poi l'assist per Esposito. Nel secondo tempo Nyland gli nega il gol.

Retegui 6 - È lui dei due attaccanti a fare il lavoro sporco. Anche se non calcia mai in porta si mette al servizio della squadra.

Esposito 6,5 - Il risultato finale guasta la festa per il primo gol realizzato nel suo stadio. Va anche vicino al raddoppio con un colpo di testa a lato di poco. Terzo gol in cinque presenze con la Nazionali, numeri da predestinato. (34' st Scamacca sv)

Ct Gattuso 4,5 - La sua Italia gioca un buon primo tempo, ma poi naufraga nella ripresa dove prende 4 gol. Il modo peggiore per arrivare ai playoff.

Norvegia: Nyland 6; Ryerson 5, Ajer 6, Heggem 6, Moller Wolfe 5,5 (44' st Ostigard sv); Sorloth 6 (31' st Bobb 6,5), Thorstvedt 6 (30' st Aasgaard 6), Berge 6 (19' st Thorsby 6,5), Berg 6, Nusa 7; Haaland 7,5 (44' st Strand Larsen 6,5). Ct: Solbakken 7

Haaland 7 - Arrivato a San Siro con 30 gol stagionali in sole 19 partite, il gigante del Manchester City è un fantasma per tutto il primo tempo. Poi nella ripresa gli arrivano due palloni e lui li butta entrambi alle spalle di Donnarumma. Insaziabile.
Nusa 7 - Primo tempo sottotono come per tutta la Norvegia, poi nella ripresa cambia passo e si prende sulle spalle la squadra. Va a segno come all'andata.
Sorloth 6 - Nel primo tempo gioca largo sulla destra, lontanissimo dalla porta, e fatica tantissimo. Sue le prime due conclusioni della Norvegia a inizio ripresa.
Ryerson 5 - Combina un mezzo pasticcio in occasione del gol di Esposito, Dimarco gli fa passare una brutta serata. Anche la capigliatura lascia parecchio a desiderare.

italia-norvegia
le pagelle
qualificazioni mondiali 2026
