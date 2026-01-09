Torino, Baroni: "Tanti giocatori da valutare, vogliamo crescere"

© Getty Images
"Devo ancora valutare vari giocatori, ma il nostro obiettivo è crescere e migliorare la scorsa stagione". Così il tecnico del Torino, Marco Baroni, sul percorso della sua squadra in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e sulle assenze, con Casadei squalificato e Ilkhan, Pedersen e Gineitis a forte rischio forfait. "Affrontiamo una squadra che negli ultimi dieci anni ha mostrato l'identità migliore - continua in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i nerazzurri - e dovremo metterci ferocia, attenzione e dedizione".
I gol subiti e le sconfitte casalinghe sono un problema: "Sono il mio cruccio più grande, provo grande dolore per le tante partite perse davanti ai nostri tifosi - dice Baroni - ma lavoriamo per migliorare: spesso per pochi errori abbiamo rimediato sconfitte immeritate, la squadra ha raccolto poco rispetto ai meriti".