Il Psg vince la Supercoppa di Francia, Marsiglia ko ai rigori

Il Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa di Francia, disputata al Jaber Al Ahmad International Stadium di Kuwait, battendo ai calci di rigore l'Olympique Marsiglia dopo aver acciuffato il pareggio nei tempi regolamentari in pieno recupero, al 95', con la rete di Goncalo Ramos. La squadra di Luis Enrique si è portata in vantaggio al 13' del primo tempo con Dembele, prima di subire il ritorno dei ragazzi di De Zerbi, capaci di rimontare grazie a un rigore trasformato da Greenwood a un quarto d'ora dalla fine e di portarsi addirittura in vantaggio al 42' con l'autorete di Pacho. Il gol nel recupero di Ramos prolunga la contesa alla lotteria dei rigori, dove il Psg è perfetto mentre l'OM fallisce i primi due penalty con O'Riley e Traore ed è costretto a dire addio al primo trofeo della stagione francese.