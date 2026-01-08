De Siervo: "Sanzione a Cloudflare passaggio storico in lotta pirateria"

"Questa sanzione rappresenta un passaggio storico nella lotta alla pirateria audiovisiva in Italia". Lo ha dichiarato in una nota l'Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo in merito alla sanzione di oltre 14 milioni di euro irrogata dall'AgCom nei confronti della società Cloudflare. "Come Lega Calcio Serie A abbiamo fortemente voluto l'approvazione della Legge 93/2023 e la nascita di strumenti come Piracy Shield, che oggi si dimostrano efficaci nel difendere concretamente il valore dei diritti audiovisivi. Siamo stati i primi a denunciare con forza non solo i 300 milioni di euro all'anno di mancati ricavi provocati dalla pirateria al calcio, ma il danno ben più alto causato all'intera filiera dello sport e dell'intrattenimento. Oggi, grazie all'azione dell'AgCom, arriva un segnale chiaro: chi non rispetta le regole, chi agevola la diffusione illegale di contenuti, in Italia verrà sanzionato duramente - prosegue De Siervo - Continueremo con determinazione su questa strada, per tutelare gli investimenti dei broadcaster, i diritti dei club e, soprattutto, il lavoro delle migliaia di persone che operano nel nostro settore".