Sassuolo, Thorstvedt ko: trauma contusivo della spalla sinistra
08 Gen 2026 - 20:26
Gli esami strumentali effettuati a Kristian Thorstvedt, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Juventus, hanno evidenziato un trauma contusivo della spalla sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.
