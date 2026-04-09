Buone notizie per Chivu verso Como-Inter: Bastoni, Lautaro e Thuram ci saranno

La coppia d'attacco non si discute: per quanto Pio sia un'alternativa validissima, Thuram e Lautaro sono il fulcro del reparto avanzato di Chivu. Il ritorno dell'argentino ha dato nuova linfa a tutto il gruppo e non è un caso che quando segna il capitano, l'Inter abbia raccolto solo vittorie. In difesa, Bastoni ha raccolto gli applausi di San Siro, è nettamente favorito su Carlos Augusto per una maglia da titolare e tornerà a Como, dove era stato fischiato nella gara di Coppa Italia.