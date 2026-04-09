Buone notizie per Chivu verso Como-Inter: Bastoni, Lautaro e Thuram ci saranno
Gli acciaccati della sfida con la Roma tutti in gruppo, unico assente Bisseck dopo il risentimento ai flessori della coscia
Da Appiano Gentile a Como, dal centro sportivo nerazzurro al Sinigaglia. Appena 9 chilometri da percorrere con il sorriso per l'Inter in vista della trasferta di domenica in casa degli uomini di Fabregas, decisiva per provare a chiudere il discorso scudetto e allontanare il ritorno del Napoli.
Cristian Chivu è positivo perché nell'allenamento di giovedì ha ritrovato in gruppo tutti gli acciaccati dopo la gara contro la Roma. Da Alessandro Bastoni ai due attaccanti principali, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tre giocatori fondamentali, tutti vicini al 100% per una sfida fondamentale e pronti per essere confermati da titolari.
La coppia d'attacco non si discute: per quanto Pio sia un'alternativa validissima, Thuram e Lautaro sono il fulcro del reparto avanzato di Chivu. Il ritorno dell'argentino ha dato nuova linfa a tutto il gruppo e non è un caso che quando segna il capitano, l'Inter abbia raccolto solo vittorie. In difesa, Bastoni ha raccolto gli applausi di San Siro, è nettamente favorito su Carlos Augusto per una maglia da titolare e tornerà a Como, dove era stato fischiato nella gara di Coppa Italia.
L'unico assente nerazzurro è Yann Bisseck, ancora alle prese con un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.