INTER

Inter, Chivu: "Abbiamo onorato la maglia, il futuro di Martinez e Diouf è con noi. Mercato? Ora serve una vacanza"

Il tecnico dopo l'ultima con il Bologna: "Al Mondiale tifo la mia famiglia..."

23 Mag 2026 - 21:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

“Dovevamo onorare la maglia e quanto di buono abbiamo fatto in questa stagione. I ragazzi hanno messo in mostra la loro versione migliore di quello che avevano oggi, che non era tanto". Cristian Chivu commenta così l'ultima Inter della stagione: "I subentrati hanno dato il loro contributo - ha detto a Dazn dopo il 3-3 di Bologna - Sono contento per Pio Esposito che oggi è andato in doppia cifra, per Diouf, per Topalovic. I giovani devono crescere ma abbiamo fatto assaggiare loro il livello della Serie A, così si abituano al fatto che il salto non è semplice". "Per chi tifo al Mondiale? Tifo la mia famiglia, si meritano di avermi, hanno la priorità. È un anno e mezzo che sono in un frullatore, a partire dalla salvezza con il Parma. Ora devo fare il padre e il marito perché ho dedicato tantissimo a questi splendidi ragazzi. Cercherò di non stare troppo al telefono in questo mese e mezzo". E ancora: "Martinez e Diouf? Questa squadra ha tante certezze che non bisogna perdere. Bisogna aggiungere qualcosina. Sono contento per la loro pazienza, il lavoro che hanno fatto in questi mesi, ormai fanno vedere che possono stare tranquillamente in questa squadra. Noi abbiamo cercato di dargli il supporto necessario, è merito che dei compagni. Il futuro è tutto nell'Inter. Mercato? Ora serve a tutti una vacanza". Sulle condizioni di De Vrij, uscito nel finale per infortunio: "Speriamo non sia nulla di grave, merita di andare al Mondiale”.

Leggi anche

L'Inter chiude con un pari in rimonta: Diouf riprende il Bologna in extremis

videovideo
inter
chivu

Ultimi video

01:25
DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

01:18
DICH SPALLETTI SU RESPONSABILITA' 23/5 DICH

Spalletti: "Non scarico le mie responsabilità sui miei calciatori"

00:56
DICH SPALLETTI SU RAPPORTO CON COMOLLI 23/5 DICH

Spalletti: "Voglio partecipare alla creazione della Juve del futuro"

03:06
DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

00:38
DICH SPALLETTI SU DERBY 23/5 DICH

Spalletti e il derby: "Mi aspetto una reazione degna"

01:00
DICH GASPERINI SU FRIEDKIN PER SITO 23/5 DICH

Gasperini "chiama" i Friedkin: "Fondamentale la loro presenza"

00:50
Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

01:40
DICH GASPERINI SU SUO LAVORO E GRUPPO PER SITO 23/5 DICH

Gasperini: "Non è stato facile, ma abbiamo fatto un grande lavoro"

01:39
DICH GASPERINI SU ATTESA CHAMPIONS PER SITO 23/5 DICH

Gasperini, match point Champions: "Servirà attenzione e non tensione"

01:36
DICH CUESTA PRE PARMA SASSUOLO 25 05

Cuesta: "Vogliamo finire bene, per me grande esperienza a Parma"

01:23
DICH GIAMPAOLO PRE COMO PER SITO

Giampaolo: "Impresa paragonabile alla scalata dell'Everest, ma non è impossibile"

01:51
DICH ALLEGRI SU MAROTTA PER SITO 23/5 DICH

Allegri risponde a Marotta sulla seconda stella: "Per noi è uno stimolo"

01:43
DICH ALLEGRI SU CARDINALE PER SITO 23/5 DICH

Allegri difende Cardinale: "Ci mette grande passione e lo ha dimostrato"

00:41
DICH ALLEGRI SU RITIRO PER SITO 23/5 DICH

Allegri e il ritiro: "Lo hanno deciso i giocatori, grande segno di responsabilità"

00:54
DICH ALLEGRI SU SOCIETA' PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "La cosa più importante è una società forte, questa lo è"

01:25
DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

I più visti di Inter

DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

Fabregas duro con Zanetti: "Non lavora per Real e Como, porti rispetto. Di sicuro Nico Paz non giocherà nell'Inter"

Piotr Zielinski intervistato da Sportmediaset

Zielinski: "Inter, scudetto speciale. Chivu un grande, vi svelo il mio futuro"

Inter, la frecciata di Marotta all'allenamento-festa: "A Milano gli unici con due stelle..."

La festa Inter prosegue: allenamento-esibizione all'Arena Civica FOTO

Inzaghi come Mourinho: imbattuto ma senza titolo. E il Napoli lo chiama per il post Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:20
Juve: dopo Yildiz, altro allarme per Spalletti alla vigilia del derby
22:18
Juve, allarme Vlahovic per il derby: problema all'adduttore
20:36
Italiano: "Incontrerò il club la prossima settimana, bisogna programmare bene, il Bologna va tutelato"
18:44
Milan-Cagliari: attesi 74 mila tifosi a San Siro
18:18
Inter: Dimarco, Lautaro e Chivu premiati come best della Serie A