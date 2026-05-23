Inter, Chivu: "Abbiamo onorato la maglia, il futuro di Martinez e Diouf è con noi. Mercato? Ora serve una vacanza"

“Dovevamo onorare la maglia e quanto di buono abbiamo fatto in questa stagione. I ragazzi hanno messo in mostra la loro versione migliore di quello che avevano oggi, che non era tanto". Cristian Chivu commenta così l'ultima Inter della stagione: "I subentrati hanno dato il loro contributo - ha detto a Dazn dopo il 3-3 di Bologna - Sono contento per Pio Esposito che oggi è andato in doppia cifra, per Diouf, per Topalovic. I giovani devono crescere ma abbiamo fatto assaggiare loro il livello della Serie A, così si abituano al fatto che il salto non è semplice". "Per chi tifo al Mondiale? Tifo la mia famiglia, si meritano di avermi, hanno la priorità. È un anno e mezzo che sono in un frullatore, a partire dalla salvezza con il Parma. Ora devo fare il padre e il marito perché ho dedicato tantissimo a questi splendidi ragazzi. Cercherò di non stare troppo al telefono in questo mese e mezzo". E ancora: "Martinez e Diouf? Questa squadra ha tante certezze che non bisogna perdere. Bisogna aggiungere qualcosina. Sono contento per la loro pazienza, il lavoro che hanno fatto in questi mesi, ormai fanno vedere che possono stare tranquillamente in questa squadra. Noi abbiamo cercato di dargli il supporto necessario, è merito che dei compagni. Il futuro è tutto nell'Inter. Mercato? Ora serve a tutti una vacanza". Sulle condizioni di De Vrij, uscito nel finale per infortunio: "Speriamo non sia nulla di grave, merita di andare al Mondiale”.