Inter, la moglie di Bastoni celebra le 'medaglie' nerazzurre: "Ci sono lacrime che nessuno ha visto, fiera di te"

Due trofei, in coda all'annata più difficile della sua carriera. Alessandro Bastoni ha alzato al cielo lo scudetto e la Coppa Italia, ritrovando sul campo quel sorriso smarrito sotto il peso dell'ipocrisia perbenista e degli attacchi smodati e vigliacchi subiti dopo Inter-Juve di febbraio, dopo l'espulsione di Kalulu, dopo un errore certamente pesante che ha scatenato l'odio irrazionale di giudici improvvisati e non certo titolati. Solo la squadra, Chivu, la società, i tifosi dell'Inter e la famiglia non lo hanno mai abbandonato. E la moglie Camilla, oggi, ha voluto dedicargli una lunga riflessione, che riassume quanto attraversato e superato: "Dicono che il successo sia quello che tutti vedono su un prato verde, tra urla e applausi. Ma la verità è che il successo più grande lo abbiamo costruito noi, nel silenzio delle nostre paure, difendendo i nostri confini quando fuori il mondo faceva troppo rumore. Solo noi sappiamo quante volte abbiamo dovuto respirare profondamente per non lasciarci scalfire. Solo noi conosciamo il peso reale di queste medaglie: non sono fatte solo di metallo, ma di ogni istante in cui ci siamo fatti forza per non cadere, di ogni sguardo che diceva ‘andrà tutto bene’ anche quando era difficile crederci. Abbiamo trasformato il dolore in corazza e i mesi difficili in un’ostinata speranza. Non è stato un percorso semplice, e ogni passo è costato lacrime che nessuno ha visto, ma è proprio in quel vuoto che abbiamo trovato la nostra vera sostanza. Fiera di te, di noi, e di quella forza silenziosa che ci ha portati fin qui, insieme, nonostante tutto".