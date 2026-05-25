Mondiali 2026, convocati Spagna: per la prima volta nessun giocatore del Real

L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma allo 'zero tituli' in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi Mondiali: per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della 'Casa Blanca'. Esclusi sia il giovane Dean Huijsen sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera dal Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. La stella iberica sarà, come previsto, Lamine Yamal, che dovrebbe rientrare in tempo così come il centrocampista dell'Arsenal Mikel Merino, reduce da un recente infortunio. Presente anche Gavi - per la gioia dei compagni del Barcellona (8 in totale negli Usa) una volta sentito l'annuncio - tornato in campo a marzo dopo un lungo stop per il ginocchio. "Ci stiamo coordinando con gli staff medici di tutti i club - ha detto il commissario tecnico De la Fuente ai giornalisti -. I rapporti che abbiamo dicono che tutti i giocatori saranno pronti per la prima o la seconda partita". La preoccupazione riguarda soprattutto Yamal, in dubbio per le prime partite del torneo dopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio con il Barça che lo tiene fuori gioco dalla fine di aprile. Questi i convocati. Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona); difensori: Marcos Llorente, Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia, Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen); centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Pedri, Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid); attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).