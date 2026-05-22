Inzaghi come Mourinho: imbattuto ma senza titolo. E il Napoli lo chiama per il post Conte

Certo, verrebbe da dire che, tutto sommato, a Mou non è andata poi così male. La parentesi a Lisbona l'ha aiutato a rilanciare la sua carriera: sembra infatti a un passo il suo ritorno al Real Madrid. E non molto diverso potrebbe essere il discorso per Inzaghi. L'avventura in Arabia dell'ex Lazio e Inter potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Nonostante la voglia di continuare, il flop in campionato potrebbe spingere i vertici dell'Al Hilal a optare per un cambio di guida tecnica. Inzaghi nelle poche interviste concesse da quanto ha lasciato l'Italia e la Serie A ha sempre fatto intendere di trovarsi benissimo Riad e di non aver motivo, per il momento, di pensare a un possibile ritorno. Anche se qualcosa per lui si muove: Inzaghi sarebbe uno dei nomi preferiti da De Laurentiis per il post Conte sulla panchina del Napoli e ci sarebbe stato anche un primo contatto telefonico tra i due per esplorare la fattibilità dell'operazione. Al momento però c'è una montagna da 25 milioni (l'ingaggio percepito in Arabia da Simone) da scalare.