destino beffardo

Inzaghi come Mourinho: imbattuto ma senza titolo. E il Napoli lo chiama per il post Conte

L'Al Hilal di Simone ha chiuso al secondo posto dietro l'Al Nassr di CR7, il Benfica dello Special One soltanto terzo. 

22 Mag 2026 - 10:47
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Chiudere una stagione senza venire mai sconfitti dev'essere una bella soddisfazione per un tecnico. Certo, un vanto che diventa relativo se poi, a fine anno, non si viene incoronati campioni. Un destino beffardo che ha accomunato due grandi ex allenatori dell'Inter come Simone Inzaghi e Jose Mourinho. All'Al Hilal del "Demone" di Piacenza non è bastato chiudere il campionato senza sconfitte: il titolo di campioni d'Arabia se l'è portato a casa l'Al Nassr del duo portoghese Cristiano Ronaldo-Jorge Jesus. Ancora peggio è andata allo Special One che pur rimanendo imbattuto ha chiuso l'annata al terzo posto del campionato portoghese con il Benfica. Un posizionamento che non garantisce nemmeno la partecipazione alla prossima Champions League.

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Certo, verrebbe da dire che, tutto sommato, a Mou non è andata poi così male. La parentesi a Lisbona l'ha aiutato a rilanciare la sua carriera: sembra infatti a un passo il suo ritorno al Real Madrid. E non molto diverso potrebbe essere il discorso per Inzaghi. L'avventura in Arabia dell'ex Lazio e Inter potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Nonostante la voglia di continuare, il flop in campionato potrebbe spingere i vertici dell'Al Hilal a optare per un cambio di guida tecnica. Inzaghi nelle poche interviste concesse da quanto ha lasciato l'Italia e la Serie A ha sempre fatto intendere di trovarsi benissimo Riad e di non aver motivo, per il momento, di pensare a un possibile ritorno. Anche se qualcosa per lui si muove: Inzaghi sarebbe uno dei nomi preferiti da De Laurentiis per il post Conte sulla panchina del Napoli e ci sarebbe stato anche un primo contatto telefonico tra i due per esplorare la fattibilità dell'operazione. Al momento però c'è una montagna da 25 milioni (l'ingaggio percepito in Arabia da Simone) da scalare. 

I gol, le lacrime, la festa e la dedica a Georgina: la pazza notte araba di Cristiano Ronaldo

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