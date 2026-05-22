Fabregas duro con Zanetti: "Non lavora per il Real e il Como, porti rispetto. Di sicuro Nico Paz non giocherà nell'Inter"

Le parole di Javier Zanetti su Nico Paz ("Mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre. È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. I grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club") non sono piaciute a Cesc Fabregas. Che non le manda a dire al vicepresidente dell'Inter. "Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin. So che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. So che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo", ha detto il tecnico spagnolo a due giorni dalla trasferta di Cremona di domenica, che stabilirà se il Como la prossima stagione giocherà in Champions o in Europa League. E sulla sua disponibilità contro i grigiorossi: "Si sta provando a vedere se può giocare o no domenica, ma meriterebbe di giocare, ci ha aiutato tantissimo".