Inter, la frecciata di Marotta: "A Milano solo noi con due stelle, siamo la squadra della città"

Il discorso di Marotta era stato anticipato dal giro d'onore dell'Arena per lo stesso presidente, l'allenatore Cristian Chivu e la rappresentante di Oaktree, fondo proprietario del club, Katherine Ralph. Quest'ultima è stata applaudita da Marotta anche pubblicamente: "Ringrazio la proprietà che ha raccolto l'Inter in un momento di difficoltà, è riuscita a supportare l'attività gestionale della società, non è mai mancata e ci è stata vicina. La loro presenza è stata silenziosa ma continua, l'Inter va avanti anche grazie a loro".