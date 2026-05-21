Inter, la frecciata di Marotta: "A Milano solo noi con due stelle, siamo la squadra della città"

Inter, che festa all'Arena Civica per il double scudetto-Coppa Italia LE FOTO
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All'Arena Civica allenamento per i nerazzurri, assenti 4 nazionali. Il presidente ringrazia Oaktree: "Hanno raccolto l'Inter in un momento difficile"
Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Dopo la partita delle Legends nerazzurre, spazio all'allenamento della squadra di Chivu, una vera e propria passerella davanti a dipendenti della società, invitati dal club e squadre giovanili per celebrare ancora il double scudetto-Coppa Italia. Assenti, tra i nazionali già liberati in vista del Mondiale, Calhanoglu, Thuram, Akanji e Dumfries.
A prendere la parola, prima della seduta dell'Inter, le parole del presidente Beppe Marotta. Da sottolineare la nuova frecciata ai cugini del Milan: "Abbiamo voluto festeggiare in questa arena, che è l'icona della città, perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi, questo è motivo di orgoglio". Prima della gara col Verona di domenica, Marotta aveva già risposto al proprietario del Milan, Gerry Cardinale, sottolineando i trofei vinti dai nerazzurri negli ultimi anni.
Il discorso di Marotta era stato anticipato dal giro d'onore dell'Arena per lo stesso presidente, l'allenatore Cristian Chivu e la rappresentante di Oaktree, fondo proprietario del club, Katherine Ralph. Quest'ultima è stata applaudita da Marotta anche pubblicamente: "Ringrazio la proprietà che ha raccolto l'Inter in un momento di difficoltà, è riuscita a supportare l'attività gestionale della società, non è mai mancata e ci è stata vicina. La loro presenza è stata silenziosa ma continua, l'Inter va avanti anche grazie a loro".
Il numero uno del club nerazzurro ha inoltre ringraziato Massimo Moratti, l'ex presidente dell'Inter presente all'Arena Civica dopo aver pranzato a Milano con Cristian Chivu, Javier Zanetti e altri ex giocatori della squadra. Marotta ringrazia lui, il padre Angelo, Steven Zhang e tutti gli altri ex presidenti: "Ringrazio i presidenti che mi hanno preceduto in questo ruolo: la famiglia Moratti, così come Ivanoe Fraizzoli, Ernesto Pellegrini, Steven Zhang e tutti quelli che in questi 118 anni hanno tenuto le redini di questa società".
Nel primo pomeriggio, inoltre, i calciatori nerazzurri hanno indossato per la prima volta la maglia della stagione 2026/27 al Nike HQ di Milano Porta Nuova.
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