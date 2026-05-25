Roma, Wesley: "Sempre consapevoli della nostra forza, Champions meritata"

"Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza. Il nostro vero segreto è stato il lavoro, l'impegno. Siamo felici di aver raggiunto la Champions League, l'abbiamo meritata". Lo ha detto l'esterno della Roma Wesley ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, a proposito della qualificazione in Champions dei giallorossi. Se ha percepito l'affetto e il sentimento che i romanisti nutrono per i brasiliani. "L'ho percepito subito, sono arrivato alle 6 di mattina e c'era già gente ad aspettarmi. Sono innamorato di questo posto, anche la mia famiglia. Ogni volta che entro in contatto con i tifosi sono sempre più felice", ha detto. L'ex Flamengo si è adattato subito al campionato italiano. "Speravo di adattarmi, ma non pensavo così presto, invece è andato tutto bene. Per quanto riguarda il cambio di posizione all'inizio a sinistra era un po' strano, poi ho detto al mister che pur di giocare avrei giocato in qualsiasi ruolo", ha dichiarato. Sul gol contro il Bologna. "Sapevo che avrei segnato alla prima contro il Bologna, come lo sapevo anche altre volte. Sono molto felice", ha ricordato. Infine sul Mondiale con il Brasile. "No, ma sono molto contento di andare al Mondiale", ha concluso.