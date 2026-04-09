CHAMPIONS LEAGUE

Barcellona infuriato con gli arbitri: dall'Inter all'Atletico, gli episodi del reclamo alla Uefa

Il quotidiano spagnolo As ricostruisce il dossier blaugrana: troppe decisioni contrarie dal ritorno di Laporta. Il Barça si fa sentire anche per le sfide coi nerazzurri

09 Apr 2026 - 12:01
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Il Barcellona è letteralmente infuriato per gli episodi arbitrali della sconfitta del Camp Nou contro l'Atletico Madrid. Più che per l'espulsione di Cubarsi, il club non ha digerito il mancato richiamo al Var per l'arbitro Kovacs dopo il tocco di mano di Pubill sul pasticcio del rinvio dal fondo di Musso

Come riporta As, il club si aspettava il rigore e anche la seconda ammonizione per il difensore dei Colchoneros, che quindi sarebbe stato espulso, ristabilendo la parità numerica. Per questo, il Barça sta valutando la possibilità di presentare un ricorso formale alla Uefa in merito all'arbitraggio del rumeno, assistito dal tedesco Dingert al Var. 

Il malcontento blaugrana parte da lontano. Il quotidiano spagnolo addirittura evidenzia come, da quando Joan Laporta è tornato alla presidenza del club e ha sfidato apertamente Ceferin e il sistema Uefa anche con la Superlega, gli episodi arbitrali sfavorevoli si siano sommati in serie. 

Il dossier del Barcellona include anche un altro episodio che riguarda lo stesso Kovacs, ovvero l'espulsione ad Araujo nei quarti del 2024 contro il Psg. Ma anche gli incroci recenti con l'Inter restano nei pensieri della società catalana: si torna addirittura al 2022/23 con il tocco di mano di Dumfries che bloccò il tiro di Ansu Fati nell'1-0 nerazzurro dei gironi a San Siro, mentre nella stessa gara venne annullato un gol a Pedri per un'altra deviazione di mano, proprio di Fati. In quel caso l'arbitro era lo sloveno Vincic. 

Dalla rabbia di Xavi a quella di Flick, espulso a Milano nella stagione scorsa da Marciniak in una partita in cui andò tutto storto per gli spagnoli, anche sul piano delle decisioni arbitrali, sottolinea As.

Nel 4-3 dell'Inter, il rigore per fallo di Cubarsi su Lautaro, il possibile fallo da rigore di Mkhitaryan su Yamal non rivisto al Var, le spinte di Acerbi su Pedri, e infine il momento più discusso: il contatto tra Dumfries e Gerard Martin prima del cross per il gol del pareggio di Acerbi, valso i supplementari. 

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