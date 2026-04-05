Serie A, Champions e... Argentina: quando segna Lautaro, solo vittorie

Dopo la vittoria contro la Roma, Lautaro ha applaudito la prestazione di squadra ai microfoni di Dazn: "Era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino e per la classifica, per il segnale che volevamo dare a noi stessi, come ci siamo detti nelle ultime ore. Dovevamo scendere in campo con la mentalità giusta, la Roma è una squadra forte e siamo felici".