Simonelli: "Supercoppa Italiana il 22 o 23 dicembre, non sarà in Arabia"

"La Supercoppa italiana si giocherà il 22-23 dicembre, penso lo decideremo oggi in un consiglio di Lega. Non abbiamo la finestra in Arabia per i Giochi asiatici, non ci sono ipotesi in quell'area per ovvi motivi legati alle guerre. Penso oggi decideremo anche dove giocare". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ospite di Radio Anch'Io Sport su Radio 1, all'indomani della fine del campionato con le qualificazioni in Champions League di Roma e Como e il caos nel derby di Torino, a proposito della sede della prossima Supercoppa che sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset.