Chivu sceglie un'Inter 'conservativa' contro la Juve: il piano nerazzurro per il derby d'Italia

L'altro ballottaggio riguarda invece il centrocampo: se Barella è intoccabile e Calhanoglu, nonostante le ultime apparizioni sotto tono, continua a essere centrale nei piani del tecnico interista, resta da decidere chi tra Mkhitaryan e Sucic completerà il centrocampo: al momento è 50/50, difficile sbilanciarsi. Chivu ha avuto modo di lavorare in queste due settimane sull'inserimento di Diouf e non è certo un mistero che faccia molto affidamento sulle doti di incursore di Frattesi ma per i due è più probabile un utilizzo a partita in corso. Così come sulle fasce dove inamovibili paiono essere Dimarco e Dumfries.