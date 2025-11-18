Logo SportMediaset

Juve, Perin: "Dopo tanti infortuni ho pensato di smettere"

18 Nov 2025 - 19:10
© Getty Images

"Ho pensato di smettere con il calcio, in cinque anni avevo subito altrettanti interventi chirurgici tra spalla e ginocchia: non riuscivo più a giocare come volevo": lo ha dichiarato il portiere della Juventus, Mattia Perin, in occasione del Social Football Summit organizzato all'Allianz Stadium. "Feci una chiacchierata con Nicoletta (la mental coach Romanazzi, ndr) e da lì è iniziato il mio viaggio che continua ancora oggi - ha aggiunto l'estremo difensore bianconero - e sono andato a scavare molto in profondità, arrivando a conoscere me stesso come non mi conosce nessun altro: ho capito quanto sia importante l'aspetto mentale, secondo me è fondamentale e la Juve mette a disposizione uno psicologo come Beppe Vercelli e anche altre figure per il settore giovanile".

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

21:55
Atalanta, D'Amico: "Palladino ha portato grande entusiasmo. Dispiace però per Juric"
21:30
Buffon Jr non si ferma: altra tripletta con l'U19 della Repubblica Ceca
21:23
Piatek non dimentica il Milan: "Gli auguro di vincere lo Scudetto"
20:25
Qualificazioni Mondiali: l'Iraq batte 2-1 gli Emirati Arabi e accede ai playoff
20:05
Mondiali, Abodi: "Tregua alle critiche, aiutiamo l'Italia ad andarci"