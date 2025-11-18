Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio, Castellanos non recupera per Lecce. Tavares torna in gruppo

18 Nov 2025 - 19:14
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio, dopo i due giorni di stop concessi da Maurizio Sarri, si è ritrovata a Formello per iniziare a preparare il match contro il Lecce, fissato per domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Dall'infermeria, però, non arrivano le buone notizie sperate: Castellanos, infatti, non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo nell'ultimo mese e rischia seriamente di non essere a disposizione di Sarri per la sfida contro i salentini, rimandando il ritorno in campo al match contro il Milan in campionato o, più probabilmente, a quello di Coppa Italia, sempre contro i rossoneri, del prossimo 4 dicembre. Lavoro in gruppo, invece, per Nuno Tavares che si candida a rientrare tra i convocati contro il Lecce. Intanto la società, dopo aver svelato la nuova aquila sui social, ha reso noto che domani partirà il contest attraverso il quale i tifosi sceglieranno il nome di colei che succederà ad Olympia anche se, prima di vederla tornare a volare sul prato dello Stadio Olimpico, bisognerà attendere che si concluda la fase di addestramento. Sul fronte societario, invece, arriva la smentita di Luca Lotti, tirato in ballo dalle parole di Giuseppe Cruciani in merito a una possibile vendita della società, che ha ammesso di sentire "ogni tanto il presidente Lotito ma non abbiamo mai parlato di cessione della Lazio e non mi hai mai fatto riferimento a questa possibilità". 

Ultimi video

02:05
Inter, domenica è derby

Chivu verso il derby con qualche dubbio

02:36
DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

11:22
DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

02:14
DICH TARE DA PALCO SU MILAN 18/11 DICH

Tare: "Modric in campo è il più giovane di tutti"

00:44
DICH TARE DA PALCO SU DERBY DICH

Tare: "Derby partita speciale, ma non decisiva"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:21
Bove diventa un Ddl

Bove diventa un Ddl

01:02
Oggi Montenegro-Italia

Oggi Montenegro-Italia

01:53
I 24 stakanovisti di A

I 24 stakanovisti di A

01:41
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:44
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:54
CR7 e il 6° mondiale

CR7 e il 6° mondiale

01:58
L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

01:44
Il ritorno di Conte

Napoli, il ritorno di Conte

02:05
Inter, domenica è derby

Chivu verso il derby con qualche dubbio

I più visti di Calcio

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:55
Atalanta, D'Amico: "Palladino ha portato grande entusiasmo. Dispiace però per Juric"
21:30
Buffon Jr non si ferma: altra tripletta con l'U19 della Repubblica Ceca
21:23
Piatek non dimentica il Milan: "Gli auguro di vincere lo Scudetto"
20:25
Qualificazioni Mondiali: l'Iraq batte 2-1 gli Emirati Arabi e accede ai playoff
20:05
Mondiali, Abodi: "Tregua alle critiche, aiutiamo l'Italia ad andarci"